Fundacja Cammino Minerario di Santa Barbara (CMSB), działająca na rzecz promocji szlaku wędrownego Santa Barbara na Sardynii, postanowiła wyjść z inicjatywą, której celem jest zachęcenie młodych ludzi do odwiedzania tej części włoskiej wyspy. W ramach oferty fundacja zobowiązuje się do pokrycia kosztów trzech noclegów każdej osoby poniżej 35. roku życia, która zdecyduje się na wędrówkę szlakiem Santa Barbara. Choć pierwsza część programu dobiegła właśnie końca, to ponownie ruszy on po sezonie letnim od 15 września i potrwa do końca grudnia. "Jeśli masz poniżej 35 lat i chcesz się wybrać na niesamowitą wycieczkę bez wydawania pieniędzy, ta propozycja jest dla ciebie" - zapewniono.