Będzie można stanąć w miejscu koronacji Karola III. Warunek: w samych skarpetkach

Pochodząca z XIII wieku mozaika - tzw. chodnik Cosmatiego - jest uznawana za jeden z najcenniejszych skarbów średniowiecznej Anglii . Na środku znajduje się wypolerowany kamienny krąg, otoczony pierścieniami ze szkła, marmuru i kolorowych kamieni. To tutaj zostanie ustawiony fotel koronacyjny. Przez 10 tygodni miejsce to będzie odsłonięte i będzie można postawić na nim stopę. Jednak - jak zaznaczają władze opactwa - konieczne będzie zdjęcie butów. BBC pisze o wymogu skarpetek.

Chodnik Cosmatiego

Inne wymogi stawiane przez opactwo

Opactwo Westminsterskie przewiduje, że będzie bardzo dużo chętnych na to niepowtarzalne doświadczenie. W związku z tym, by móc odwiedzić obiekt i przejść się po zabytkowej podłodze, konieczna będzie wcześniejsza rezerwacja. Na chodniku Cosmatiego będzie można stanąć tylko w zorganizowanej grupie z wyznaczonym do tego przewodnikiem. Do świątyni wpuszczane będą niewielkie wycieczki, a wizyta kosztować będzie 15 funtów. Podłoga z mozaiką zostanie udostępniona do zwiedzania od 15 maja do 29 czerwca.