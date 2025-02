Pies porzucony na parkingu, przy obroży znaleziono notatkę 

Schronisko dla zwierząt w hrabstwie Kent (KCAS) poinformowało o znalezieniu Rukey w walentynki. "Ten uroczy piesek został wczoraj porzucony na parkingu Meijer (centrum handlowe - red.)" - podano we wpisie na Facebooku, dodając, że suczkę przyniosła do schroniska "grupa miłych ludzi". Do jej obroży przywiązana była plastikowa saszetka z odręczną notatką: "Jestem Rukey. Proszę, pomóż mi, zabierz mnie do domu".