Te pizze Polacy jedzą najchętniej. Ranking

Najpopularniejsze pizze w Polsce

"Choć w Polsce nie brakuje ciekawych propozycji w postaci pizzy z kaszanką, frytkami, a nawet czekoladą, to finalnie na paragonach zdecydowanie wygrywa włoska klasyka. Nie zmienia to faktu, że często dajemy skusić się na kontrowersyjną pizzę hawajską lub taką z dodatkiem kiełbasy lub ogórka. Jedno jest pewne, lubimy łączyć różne smaki" - stwierdziła Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Najpopularniejsze dodatki do pizzy

Według danych ekspertów najpopularniejszym dodatkiem do pizzy jest sos czosnkowy, na który wskazuje 11 proc. paragonów pochodzących z pizzerii. Okazuje się, że zakup takich dodatków nie jest więc częstą praktyką wśród Polaków. "Jeszcze rzadziej wybierany był sos pomidorowy, który pojawił się na ok. 4 proc. ujętych w badaniu dowodach zakupu" - przekazuje Grzelak. Jak jednak zauważa, część pizzerii w Polsce oferuje sosy gratis przy większych zamówieniach, a takie pozycje mogą nie być rejestrowane na paragonach.

Światowy Dzień Pizzy

Światowy Dzień Pizzy został oficjalnie wpisany do kalendarza w 2017 roku. Wówczas UNESCO wpisało na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości sztukę jej wypieku przez neapolitańskich piekarzy. Dzień ten został ustanowiony, by promować na świecie pizzę jako symbol włoskiej kuchni. Przypada w uroczystość świętego Antoniego Opata, patrona jej piekarzy - pizzaioli. Święto, ustanowione we Włoszech w 1984 roku, nawiązuje do dawnych tradycji piekarzy z Neapolu, którzy 17 stycznia mieli dzień wolny i czcili świętego, rozpalając ogniska.