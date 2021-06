Jak się chronić przed phishingiem?

Phishing - co to jest?

Nazwa "phishing" budzi skojarzenia z angielskim słowem "fishing", które oznacza "łowienie ryb". Cyberprzestępcy bazujący na technice phishingu, podobnie jak wędkarze, zarzucają na użytkownika przynętę, która ma uśpić czujność. Phishing jest jednym z najczęściej używanych sposobów do wyłudzania danych w sieci. Używający techniki phishingu cyberprzestępcy podszywają się pod firmy kurierskie, banki, teleoperatorów, a nawet naszych znajomych i starają się - w jak najmniej podejrzany sposób - wyłudzić używane przez nas dane do logowania w różnych serwisach. Fałszywe wiadomości, które mają nakłonić nas do podania wrażliwych informacji, często brzmią bardzo autentycznie.

Phishing - czym się różni od pharmingu?

Do zjawiska pharmingu dochodzi w chwili, kiedy nasz komputer zostanie zainfekowany przez "konia trojańskiego". Możemy do tego doprowadzić poprzez kliknięcie przez nas w fałszywego linka, bądź ściągnięcie na dysk zainfekowanego pliku. Kiedy tak się stanie, cyberprzestępcy dostają praktycznie wolną rękę do działania w naszym systemie. Oszuści mogą doprowadzić do tego, że, kiedy będziemy chcieli wejść na stronę naszego banku, przeglądarka automatycznie przeniesie nas na tak zwaną "fałszywkę".