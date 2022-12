Kupując kafelki we Francji, znalazł miłość życia. Komu będzie kibicowała w niedzielę żona Krychowiaka?

Niedzielny mecz z Francją w 1/8 finału mundialu będzie szczególny zwłaszcza dla Grzegorza Krychowiaka. Polski pomocnik w wieku 16 lat przeprowadził się do tego kraju i to tam dojrzewał jako piłkarz. We Francji poznał też swoją obecną żonę - pochodzącą z Bordeaux Celię Jaunat. Polak i Francuzka są razem już 11 lat, pobrali się w 2019 roku. Jak rozwijał się ich związek?

Gdy się poznali, miała zaledwie 19 lat. Studia na kierunku marketing i zarządzanie łączyła z praktykami na stanowisku asystentki menadżera w sklepie z luksusowym wyposażeniem łazienek w Bordeaux. On był dwa lata starszy, grał w Stade de Remis, ale wciąż obowiązywał go kontrakt z Bordeaux - dlatego często bywał w tym mieście. Do sklepu, w którym pracowała, przyszedł, by kupić kafelki. Tak doszło do pierwszego spotkania Celii Jaunat i Grzegorza Krychowiaka.

Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat o swoim związku

- Kiedy go zobaczyłam, pomyślałam: O mój Boże, jaki on jest piękny! On mnie w pierwszej chwili chyba w ogóle nie zauważył, bo siedziałam za biurkiem. To był impuls, że musi mnie zobaczyć, dowiedzieć się, że istnieję! Wstałam, zaczęłam przechadzać się po salonie, udając, że zapisuję jakieś numery czy ceny (śmiech). I podziałało! Podszedł do mnie, powiedział po francusku: "Bonjour mademoiselle…". Ogromnie spodobał mi się jego akcent. Uwiódł mnie tym, jak mówi. I swoim uśmiechem - wspominała Jaunat w wywiadzie dla magazynu "Viva!" w 2018 roku.

Podczas tej samej rozmowy Krychowiak przyznał, że jemu przyszła żona też od razu wpadła w oko. - Zaczarowała mnie jej otwartość, życzliwość i sposób rozmowy, bardzo zalotny - wyjaśnił. Dodał, że po kilku minutach poprosił ją o numer telefonu, a następnego dnia zadzwonił, by umówić się na kolację. Ona, w obawie przed rodzicami, odmówiła wieczornego wyjścia, stanęło więc na kawie.

Grzegorz początkowo okłamał Celię, mówiąc, że jest studentem. Kiedy w końcu przyznał, że zawodowo gra w piłkę, nie zrobiło to na niej większego wrażenia. Sceptycznie nastawieni do jego profesji byli również jej rodzice. - Młodzi piłkarze nie mają najlepszej reputacji, uważa się, że są szaleni, nieodpowiedzialni, lubią ostrą zabawę - przypomniała w rozmowie z "Viva!" Jaunat. Zaznaczyła jednak, że gdy tylko jej rodzice poznali Krychowiaka, od razu go polubili.

Paryż, Sewilla, Moskwa. Światowe życie Krychowiaków

Przez pierwsze dwa lata Krychowiak i Jaunat mieszkali osobno. Taką decyzję podjęli, ponieważ Polak wciąż był wypożyczony z Bordeaux i grał najpierw w Reims, później w Nantes, a Celia chciała skończyć studia. Kiedy uzyskała dyplom, przeprowadziła się do Reims, gdzie Krychowiak podpisał już stały kontrakt. Później mieszkali razem w wielu miejscach - hiszpańskiej Sewilli, Paryżu, angielskim Birmingham, w Rosji - Moskwie i Krasnodarze, czy Atenach. Wszędzie tam, gdzie polski pomocnik grał akurat w piłkę. Teraz Krychowiak jest zawodnikiem Al-Shabab, więc ostatnie miesiące spędzili w Arabii Saudyjskiej.

Podkreślają jednak, że ich głównym domem jest apartament w Paryżu. Jakiś czas temu Celia pochwaliła się na Instagramie wystrojem jego wnętrza. Nie wiadomo, jaki jest dokładny adres mieszkania, jednak we wspomnianej rozmowie z "Viva!" partnerka Krychowiaka wspomniała, że jednym z ich sąsiadów jest Roman Polański.

Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat wzięli ślub pod koniec 2019 roku. Francuzka zmieniła wtedy nazwisko na Krychowiak. Para nie ma dzieci. W domu rozmawiają po francusku, Celia zna jedynie podstawowe zwroty w języku polskim. Wspominała jednak, że w naszym kraju bardzo jej się podoba. Zachwalała zwłaszcza okolice rodzinnej miejscowości męża, nadmorskiego Mrzeżyna.

Partnerka 32-letniego pomocnika jest modelką, często współpracuje z różnymi markami i agencjami. Wraz z Krychowiakiem zajmuje się też prowadzeniem ich wspólnej marki odzieżowej, która ma swoje butiki w Warszawie i Poznaniu. Moda jest zresztą ich wspólną pasją. "Krycha" uchodzi za zdecydowanie największego fana odważnych stylizacji wśród wszystkich polskich piłkarzy. Na Instagramie chętnie pozuje w stylizacjach od luksusowych projektantów.

Mundial. Komu będzie kibicować żona Krychowiaka?

Choć francuska modelka wiele razy zaznaczała, że średnio interesuje się piłką, niedzielny mecz na pewno wzbudzi w niej duże emocje - jej ukochany o ćwierćfinał mistrzostw świata powalczy z jej rodakami. W swojej instagramowej relacji Celia wyznała, że poczucie solidarności narodowej odłoży na bok i będzie trzymać kciuki za drużynę swojego męża. Początek meczu Polska-Francja w niedzielę o godz. 16.

