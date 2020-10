Co łączy Nowy Jork, Berlin i Wenecję? Pytanie w "Milionerach" za 40 tysięcy złotych

Lotnisko imienia Kennedy'ego, jedno z muzeów Guggenheima, most Królowej Wiktorii czy niebieskie tramwaje? Który z wymienionych obiektów znajdziemy zarówno w Nowym Jorku, Berlinie i Wenecji? Na to pytanie za gwarantowane 40 tysięcy złotych odpowiadała pani Anna Serzysko z Malborka.

Uczestniczka swoją przygodę z "Milionerami" rozpoczęła już w poprzednim odcinku. Wtedy bez problemu odpowiedziała na pytanie za 500 złotych o tyranozaura. Pierwsze problemy pojawiły się przy pytaniu o gwarantowany tysiąc o flancowanie. Nie mając pewności, co do poprawnej odpowiedzi, uczestniczka skorzystała z pierwszego koła ratunkowego - pytania do publiczności. 78 proc. głosów wskazało, że flancuje się pomidory w ogrodzie. Pani Anna posłuchała tej rady, która okazała się dobra. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi czas programu dobiegł końca.