Pytanie w "Milionerach" o parkę

Nona, Decima, Khaki czy Morta? Która z wymienionych parek nie jest personifikacją przeznaczenia? Na to pytanie za gwarantowane 40 tysięcy złotych odpowiadał w "Milionerach" pan Adam Urbanik z Głowna.

Pan Adam Urbanik do pytania za 40 tysięcy złotych przystąpił z dwoma kołami ratunkowymi - pytaniem do publiczności i pół na pół. Z telefonu do przyjaciela skorzystał wcześniej przy pytaniu o znak nazywany Kotwicą Walczącą.