Pytanie w "Milionerach" za pięć tysięcy złotych o Jugosławię

Jaką stronę świata zawiera słowo Jugosławia: północ, południe, wschód czy zachód? Na to pytanie z "Milionerów" za pięć tysięcy złotych odpowiadała pani Hanna Bumba z Krakowa.

Pani Hanna kontynuowała grę, którą rozpoczęła we wtorkowym odcinku. Odpowiedziała wtedy poprawnie na trzy pytania, po czym czas programu dobiegł końca. Podchodząc do tego pytania, zawodniczka miała do dyspozycji trzy koła ratunkowe. Skorzystała ze wszystkich.