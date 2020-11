Choroba łokcia w pytaniu za 40 tysięcy złotych

Choroba łokcia dotycząca mięśni zginaczy, na którą cierpią dentyści, księgowi i informatycy, to tak zwany łokieć: golfisty, kierowcy kabrioletu, pływaka czy skoczka narciarskiego? Z tym pytaniem za gwarantowane 40 tysięcy złotych zmierzył się pan Dawid Godzina z Mrągowa.

Tylko jedno pytanie na tym etapie gry pozostało zawodnikowi, by osiągnąć próg z drugą gwarantowaną kwotą, która wynosi 40 tysięcy złotych. Pan Dawid we wcześniejszej rozgrywce sięgnął po jedno koło ratunkowe pół na pół. Wciąż do dyspozycji miał pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela.

Choroba łokcia dotycząca mięśni zginaczy, na którą cierpią dentyści, księgowi i informatycy, to tak zwany łokieć:

A: golfisty B: kierowcy kabrioletu C: pływaka D: skoczka narciarskiego

Gracz na początku odrzucił możliwości C oraz D i skłaniał się ku odpowiedzi A. Jednak przyznał, że nie jest pewien tej decyzji, dlatego postanowił wykorzystać drugie koło ratunkowe, którym było pytanie do publiczności. W głosowaniu zdecydowaną przewagę uzyskała odpowiedź A - otrzymała 69 procent wszystkich głosów. Pan Dawid przyznał, że zastanawiało go, czy pytanie za gwarantowaną kwotę nie jest podchwytliwe. Stąd też wynikała jego niepewność.

Ostatecznie wskazał odpowiedź A i mógł cieszyć się z wygranych 40 tysięcy złotych.

Łokieć golfisty

Łokciem golfisty potocznie nazywa się zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Jest to ból po wewnętrznej stronie łokcia, dochodzący czasem nawet do 4. i 5. palca. Uraz występuje w wyniku wykonywania powtarzalnych ruchów wbrew oporowi, które przeciążają mięśnie zginacza. Przykładem takiego ruchu jest uderzanie piłki przez golfistę, od którego wzięła się nazwa dolegliwości. Łokieć golfisty to uraz, który trafia się nie tylko sportowcom.

Autor:mw//now