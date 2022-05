Aktualizacja Windows 11 w fazie testowej. Wśród nowości wyszukiwarka na pulpicie

Pewną niedogodnością jest brak możliwości konfiguracji pulpitowej wyszukiwarki. Po wpisaniu frazy system automatycznie przenosi do strony w wyszukiwarce Bing. Nie da się zamienić jej np. na Google. Podobnie ma się sprawa z przeglądarką. Skorzystanie z pola wyszukiwania na pulpicie wiąże się z przekierowaniem do Microsoft Edge. Dotyczy to również tych użytkowników, którzy jako domyślną ustawili inną przeglądarkę. Ale to było do przewidzenia - trudno się dziwić, że firma z Redmond nie chce napędzać ruchu swojej konkurencji.