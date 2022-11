Chleb najczęściej wyrzucanym rodzajem żywności. Domowe sposoby, by przestać go marnować

Każdego roku Polacy marnują miliony ton żywności. Najczęściej marnowane jest pieczywo, nierzadko wyrzucane mimo, że wciąż nadaje się do spożycia. Jak zapobiegać marnowaniu pieczywa? Jest wiele sposobów by wykorzystać chleb czy bułki, które już znalazły się w naszych domach, ale jest ich zbyt dużo lub zdążyły się zestarzeć.

Zgodnie z danymi zebranymi przez Federację Polskich Banków Żywności każdego roku Polacy marnują prawie 5 milionów ton żywności, z czego większość wyrzucana jest przez gospodarstwa domowe. Często wyrzucana żywność nadaje się jeszcze do spożycia. Najczęściej marnowanym rodzajem jedzenia jest pieczywo, na drugim miejscu plasują się świeże owoce i warzywa.

Co zrobić, by zmniejszyć ilość wyrzucanych produktów spożywczych? Eksperci podkreślają, że przede wszystkim należy odpowiednio zaplanować zakupy, a następnie zadbać o ich odpowiednie przechowywanie. "Mówiąc o marnowaniu jedzenia warto zaznaczyć, że kluczową rolę odgrywa tu edukacja. Żywność zaczyna marnować się już w naszej głowie - kiedy robimy zakupy bez planu, wrzucając do sklepowych koszyków to, na co mamy chwilową ochotę, a nie to, czego naprawdę potrzebujemy (...) Dodatkowo zakupione produkty umieszczamy (w szafkach i lodówce - red.) bez zastanowienia i uszeregowania według daty przydatności" - powiedział prezes Federacji Polskich Banków Żywności Marek Borowski cytowany na stronie Banków Żywności.

Chleb - przechowywanie

Również w przypadku pieczywa pierwszym krokiem do ograniczenia marnotrawstwa jest jego odpowiednie przechowywanie. Zawijanie go w folie spożywczą czy aluminiową jest niewskazane, przyśpiesza to bowiem pleśnienie. Chleba i bułek nie powinno się także trzymać w lodówce. By zachowały świeżość i chrupkość, zaleca się przechowywanie ich w chlebaku zapewniającym dobrą cyrkulację powietrza. Można także pakować je do lnianego woreczka i umieścić w szafce kuchennej.

Nadmiar pieczywa można też zamrozić. Przed włożeniem całego bochenka do zamrażalnika warto go podzielić na porcje i przełożyć do osobnych woreczków foliowych. Należy też pamiętać, że pieczywo nie powinno spędzić w zamrażarce więcej niż 3 miesiące. Po wyjęciu najlepiej rozmrażać je w temperaturze pokojowej.

Resztki chleba w kuchni

Co zrobić, gdy mimo to zostanie nam nadmiar pieczywa z którym nie wiadomo co zrobić? Najprostszym sposobem jest przerobienie chleba czy bułek na tzw. bułkę tartą. Pieczywo wystarczy wysuszyć, a następnie zetrzeć na tarce lub zmielić w malakserze. Równie łatwo można zrobić z niego grzanki, które świetnie sprawdzą się jako dodatek do zupy czy sałatki.

Czerstwy chleb można również inaczej wykorzystać do gotowania. Na jego bazie można przygotować na przykład wiele dań śniadaniowych - tosty francuskie, chleb w jajku, omlet z chlebem, składane tosty z serem czy grzanki z pastą jajeczną. Pieczywo, które nie jest już "pierwszej świeżości" można wykorzystać też do przyrządzenia rozmaitych pasztetów, pulpetów czy knedli.

Suchy chleb równie dobrze może posłużyć do przygotowania dań słodkich - deserów i ciast. Jednym z popularniejszych sposobów na jego zużycie jest przygotowanie z czerstwego pieczywa spodu do sernika. Równie często resztki chleba wykorzystuje się do upieczenia szarlotki - wystarczy połączyć je z mlekiem, cukrem, masłem i cynamonem by otrzymać masę do ciasta. Na bazie czerstwego pieczywa da się także przyrządzić m.in. ciastka makówki czy chlebowy pudding.

Jak ograniczyć wyrzucanie jedzenia? PAP

Autor:jdw//mm

Źródło: Banki Żywności, tvn24.pl