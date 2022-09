Lecimy na granicę Kosmosu! Specjalny program już w sobotę

To będzie kosmiczna sobota w TVN24 BiS i w TVN24 GO. Wyniesiemy balon stratosferyczny na wysokość kilkudziesięciu kilometrów, zobaczymy krzywiznę Ziemi i przetestujemy urządzenie, które za kilka miesięcy poleci na orbitę rakietą Elona Muska.

W sobotę, 3 września od godziny 12.00 w TVN24 BiS i TVN24 GO będzie można oglądać specjalny program na żywo z podwrocławskich Wzgórz Trzebnickich - "Granica Kosmosu" . W jego trakcie wspólnie z firmą Scanway wyślemy balon stratosferyczny, który wyniesie urządzenia badawcze na wysokość ok. 30 kilometrów, czyli właśnie na granicę kosmosu. Scanway podczas tej misji będzie testować urządzenia przed wysłaniem swojego satelity z rakietą SpaceX Falcon 9, co zaplanowane jest na jesień.

Program będzie też okazją do rozmowy o polskiej nauce i prężnie się rozwijającej branży kosmicznej. Przypomnimy również zapomnianą historię "Gwiazdy Polski". Przed II wojną światową Polska chciała wysłać balon z załogą na wysokość 30 kilometrów. Nie udało się, bo wybuchła wojna. Był to jednak jeden z najambitniejszych na świecie programów kosmicznych w tamtym czasie. W sobotę symbolicznie dokończymy misję naszych dziadków. Program "Granica Kosmosu" będzie można oglądać w TVN24 BiS i TVN24 GO od godziny 12 do 15 w sobotę 3 września. W TVN24 GO będą również dostępne dodatkowe streamy pokazujące moment pompowania balona (powinno to się rozpocząć kilkadziesiąt minut przed startem), parametry jego lotu, a także obraz z kamery umieszczonej na pokładzie.