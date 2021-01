Kolumna MacPhersona w pytaniu z "Milionerów" za 75 tysięcy złotych

Żeby dostać się do kolumny MacPhersona, należy:

Gracz nie znał odpowiedzi na to pytanie. Po rozważeniu każdej możliwości pan Mikołaj postanowił skorzystać z pierwszego koła ratunkowego - telefonu do przyjaciela. Uczestnik zadzwonił do pana Maksymiliana, który jest inżynierem w branży transportowej. Nie miał on problemu z rozpoznaniem prawidłowej odpowiedzi. Wskazał na odpowiedź B. Tak samo zrobił gracz i była to prawidłowa decyzja.