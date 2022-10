Barbie trafiła na orbitę. Astronautka zachęca dziewczęta do kariery w naukach ścisłych

czytaj dalej

W przyszłym roku polska gospodarka może urosnąć o 1,6 procent w porównaniu do 4,0 procent szacowanych na 2022 roku i do 3,6 procent oczekiwanych w poprzedniej prognozie Banku Światowego (BŚ) - zapowiada Bank Światowy w opublikowanym we wtorek raporcie. Największy wpływ na spowolnienie gospodarcze ma wojna w Ukrainie. "Wojna szkodzi też światowej gospodarce, bo prowadzi do zakłóceń w handlu i wywołuje szoki na rynku żywności i paliw", napisano.