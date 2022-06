Zanim złożyli dzieci w ofierze, podawali im środki halucynogenne. Nowe fakty o makabrycznym rytuale

Jak wybierano dzieci do złożenia w ofierze

Dlaczego dzieci przed śmiercią były odurzane?

Chociaż możliwe jest, że podawane dzieciom środki nie wywoływały halucynacji, "to mogły uspokajać je, ułatwiając odprawienie rytuału" - napisali badacze w artykule opublikowanym na łamach "Journal of Archaeological Science", zwracając uwagę, że "kronikarze wspominali o znaczeniu nastroju, w jakim znajdowały się osoby, które miały zostać złożone w ofierze".

Skąd wiadomo, jakie substancje podawano dzieciom?

Pukiel włosów grubości ołówka

By badanie się powiodło, pobrane próbki powinny zostać właściwie zabezpieczone do czasu przebadania. Najlepiej, jeśli włosy zostają przycięte przy samej skórze. - Pojedynczy włos czy nawet kilka sztuk włosów to zbyt mała ilość do przeprowadzenia analiz - zapewnia Marzena Sykutera. - Wskazane jest, aby do badań zabezpieczyć pukiel włosów odpowiadający grubości ołówka.