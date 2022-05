Coraz starsza, coraz lepiej wykształcona. Kim jest statystyczna polska matka?

czytaj dalej

W Sejmie trwają prace nad projektem zmian w Sądzie Najwyższym. Zbigniew Ziobro stwierdził w czwartek, że poprawki jego partii do prezydenckiego projektu zostały częściowo uwzględnione. - Ale prowadzimy jeszcze rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością, może to nie jest jeszcze ostatnie słowo, zobaczymy - dodał. W środę PiS wyrzuciło z projektu większość poprawek Solidarnej Polski, za to we wtorek na szefową neo-KRS wybrano powiązaną ze Zbigniewem Ziobrą Dagmarę Pawełczyk-Woicką. Zdaniem opozycji to "polityczny deal".