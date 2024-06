Ten rodzaj diety może nasilać stany lękowe. Nowe badania

Jak wykazały eksperymenty na szczurach, dieta wysokotłuszczowa wpływa na bakterie jelitowe, a pośrednio także na substancje chemiczne w mózgu. - Wszyscy wiedzą, że nie jest to zdrowa żywność, ale mamy tendencję do myślenia o niej wyłącznie w kategoriach przyrostu masy ciała - powiedział główny autor nowej publikacji, prof. Christopher Lowry z University of Colorado w Boulder, cytowany na portalu ScienceDaily. - Jeśli zrozumiemy, że wpływa ona również na nasz mózg w sposób mogący powodować niepokój, stawka będzie jeszcze wyższa - dodał.

Jak przebiegał eksperyment

Badanie przeprowadzono na dorastających szczurach. Zespół Lowry’ego podzielił je na dwie grupy: połowa przez dziewięć tygodni była na standardowej diecie zawierającej około 11 proc. tłuszczu, pozostałe szczury były na diecie wysokotłuszczowej zawierającej 45 proc. tłuszczu, głównie tłuszczów nasyconych pochodzących z produktów zwierzęcych. Według danych Centers for Disease Control and Prevention typowa amerykańska dieta zawiera około 36 proc. tłuszczu. W trakcie badania naukowcy analizowali próbki kału, aby ocenić mikrobiom zwierząt, czyli bakterie jelitowe. Po dziewięciu tygodniach szczury poddano testom behawioralnym.

Niezdrowe jedzenie - jak wpływa na mózg

Dieta wysokotłuszczowa i "hormon szczęścia"

Lowry podejrzewa, że niezdrowy mikrobiom narusza wyściółkę jelit, umożliwiając bakteriom przedostawanie się do układu krążenia i komunikowanie się z mózgiem za pośrednictwem nerwu błędnego, który stanowi drogę z przewodu pokarmowego do mózgu. - Jeśli pomyślimy o ewolucji człowieka, ma to sens - wskazał naukowiec. - Jesteśmy tak zaprogramowani, by naprawdę zauważać rzeczy, które powodują u nas choroby, abyśmy mogli uniknąć tych rzeczy w przyszłości - zauważył.