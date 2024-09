Dieta MIND i wpływ na umysł

Dieta MIND - z czym to się je

Dieta MIND stanowi połączenie diety śródziemnomorskiej (ang. Mediterranean) i DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) - diety bogatej w owoce i warzywa, która m.in. obniża ciśnienie krwi. Nazwa to akronim od Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay, co wskazuje na znaczenie połączenia diet śródziemnomorskiej i DASH dla opóźnienia zmian neurodegeneracyjnych. Główny autor analizy opublikowanej w "Neurology" i specjalista w dziedzinie neurologii behawioralnej, dr Russell Sawyer, w rozmowie z CNN zauważył, że MIND została opracowana specjalnie w celu zwalczania zaburzeń funkcji poznawczych.