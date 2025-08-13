Ciemność, którą utraciliśmy. Jej brak niszczy nasze ciała i umysły

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Wynalezienie sztucznego oświetlenia było niewątpliwie przełomem cywilizacyjnym. Możliwość wygodnego poruszania się po zmroku i odsłonięcia tajemnic, jakie do tej pory kryła noc, zwiększyła bezpieczeństwo na ulicach miast i umożliwiła wydłużenie ludzkiego dnia poza ramy naturalnego światła. Sieci elektryczne stopniowo zwiększały swój zasięg, wzdłuż ulic coraz gęściej wyrastały latarnie, rozświetlały się także budynki. W przeciągu dekad noce stały się niemal tak jasne jak dni, co szczególnie wyraźnie było widać w miastach - obecnych w nich setkom tysięcy par oczu przydawało się dodatkowe światło.