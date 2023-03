Nawyki żywieniowe wyssane z mlekiem matki? Naukowcy: nadwaga w ciąży może mieć wpływ na dzieci

czytaj dalej

Zdecydowana większość punktów umowy koalicyjnej PiS i Partii Republikańskiej odnosi się do podziału władzy, a tylko jeden w sposób ogólny do programu - wynika z ujawnionych przez tvn24.pl zapisów umowy. Reporter TVN24 dwukrotnie usiłował zapytać w środę premiera Mateusza Morawieckiego o Bielana i o to, co łączy obie formacje. Szef rządu nie zareagował jednak na pytania. Sprawę skomentowali jednak inni politycy.