Zdarzenie miało miejsce w zeszłym tygodniu podczas lotu linii Qantas z Sydney do Tokio. W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy osób, które podróżowały tym rejsem, wskazujące, że załoga puściła wszystkim pasażerom film dla dorosłych. Miał on amerykańską kategorię R, oznaczający produkcje dla widzów mających co najmniej 17 lat. Młodsi widzowie mogą oglądać je jedynie za zgodą lub w towarzystwie dorosłych opiekunów.

Film dla dorosłych w samolocie

Linie Qantas przepraszają

Qantas dodaje, że załoga próbowała wyłączyć ekrany u pasażerów, którzy nie chcieli oglądać filmu, jednak nie było to możliwe. Załoga przeprosiła "szczególne tych, którzy nie byli zadowoleni z takich treści". "Film zdecydowanie nie był odpowiednim, by włączyć go dla całego lotu, i szczerze przepraszamy klientów za to doświadczenie" - podkreślono. Ostatecznie włączono inny film, dostosowany do dzieci.