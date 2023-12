"Głupi żart" na antenie BBC. Prezenterka pokazała widzom środkowy palec

W środę jedno z wydań wiadomości na antenie BBC zaczęło się w zaskakujący sposób. Prezenterka Maryam Moshiri, najwyraźniej nie zdając sobie sprawy, że jest na wizji, pokazała do kamery środkowy palec. Następnego dnia przeprosiła za ten gest. "Nie było to wymierzone w widzów ani żadną osobę. To był głupi żart dla niewielkiej grupy kolegów" - podkreśliła.

Na rozpoczęciu jednego ze środych wydań wiadomości BBC widzowie zobaczyli niecodzienny obrazek. Prezenterka Maryam Moshiri pokazywała do kamery środkowy palec, uśmiechając się przy tym i unosząc brwi do góry. Trwało to zaledwie chwilę, po mniej więcej sekundzie kobieta przybrała poważny wyraz twarzy, przywitała widzów i zaczęła prezentować wiadomości.

Środkowy palec na antenie BBC

Następnego dnia Moshiri opublikowała na platformie X (dawniej Twitter) post, w którym przeprosiła za to zdarzenie. Wyjaśniła, że odliczała na palcach ostatnie sekundy przed wejściem na antenę.

"Kiedy odliczanie dotarło do jedynki, uniosłam do góry ten palec. To miał być żart. Nie zorientowałam się, że jestem już na wizji. (…) Nie chciałam, żeby to się stało. Jeśli kogoś uraziłam, przepraszam. Nie było to wymierzone w widzów ani żadną osobę. To był głupi żart dla niewielkiej grupy kolegów" - czytamy we wpisie prezenterki.

Wpadki na antenie BBC

"Guardian" przypomina, że to nie pierwsza taka sytuacja na antenie BBC. W 2010 roku na antenie środkowy palec pokazał kolegom z pracy popularny prezenter pogody Tomasz Schafernaker. Gdy zorientował się, że jest na wizji, dość nieudolnie udawał, że drapał się po brodzie. Rozbawił tym prowadzących, którzy wcześniej próbowali się z nim połączyć.

Dziennik przypomina też inne wpadki BBC. Pisze o sytuacji z 2006 roku, gdy Guy Goma przyszedł do siedziby stacji na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko w dziale IT. Pomylono go jednak ze specjalistą w tej dziedzinie, mającym na imię tak samo jak on, a który tego dnia miał pojawić się na antenie jako ekspert. W rezultacie Guy Goma pojawił się na wizji, gdzie - zgodnie z planem - próbował odpowiadać na pytania, tyle że nie te zadawane przez rekrutera, a przez prezentera. Pracy, niestety, ostatecznie nie dostał.

Z kolei w 2016 roku zaraz po tym, jak prezenter zapowiedział pierwszą minister Szkocji Nicolę Sturgeon, widzom ukazało się zdjęcie goryla, który uciekł z londyńskiego zoo.

Autor:kgo//mm

Źródło: BBC, Guardian