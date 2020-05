17-latek założył schronisko. "Najtrudniejszy jest wybór, które psy wezmę, a które zostawię na ulicy"

View this post on Instagram

De todos os nossos resgates, nenhum deles foi mais intenso e mais doloroso que a do toddy. De uma forma a gente se apegou demais a ele, não sei se foi a fragilidade do bebê cão, ou por ser tão pequenininho. Miguel ultimamente tem presenciado uma cascatas de perdas devido ao trabalho no instituto. Desde a tigresa que ele fez uma carta dela no céu, ao cãozinho que foi resgatado e morreu de hipotermia seguido do magnus e agora esse, todos muitos próximos. Devido à idade dele, não assimilou bem. Dormiu soluçando e dizendo que nunca mais gostaria de cachorro de novo. Tá chateado pq São Francisco não ouviu ele; tentamos explicar que as vezes o nosso querer nem sempre é o querer de Deus e tudo tem um por quê. Eu não tinha a consciência de que abrir um instituto também envolveria dores e perdas. E que muitas delas a gente não está preparado pra entender. Muito menos uma criança. Como explicar que Deus chamou ele? E a questão nem é essa,mas sim que, de uma hora para outra, Deus decidiu levar o seu cão embora. Esse é outro tipo de coisa que pode criar medos e dúvidas. Afinal, quem mais Ele pode querer chamar também? o papai? a mamãe? por que Ele fez isso? Hoje eu vi que o luto pra uma criança pode ser muito mais que doloroso, pode ser amedrontador . . #irmao #luto #caozinho #dogs #perdas #institutoedupaçoca