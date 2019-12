Owczarek na drzewie czy kradzież samolotu? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Owczarek niemiecki, który wspiął się na czubek drzew? Bliskie spotkanie z niedźwiedziem na obrzeżach Los Angeles? A może siedemnastolatka, która rozbiła samolot na lotnisku Fresno w Kalifornii albo dziesięć sekund przerażenia przed ciężarówką w poślizgu? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Owczarek niemiecki wspiął się na czubek drzewa

Owczarek niemiecki podczas spaceru ze swoją właścicielką zauważył kota i ruszył za nim w pogoń. Był tak skupiony na ściganym, że wbiegł za nim na drzewo. - Bałam się, że spadnie, a jest dla mnie wszystkim - mówiła właścicielka owczarka. Gdy tylko zobaczyła, co zrobił jej pies, zadzwoniła po straż pożarną. Strażacy rozłożyli drabinę i udało im się bezpiecznie ściągnąć psa. Do sytuacji doszło w Kalifornii na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Owczarek niemiecki wspiął się na czubek drzewa

2. Bliskie spotkanie z niedźwiedziem

Mieszkaniec Kalifornii, Karo Orudzhyan, jechał obrzeżami Los Angeles, gdy jego oczom ukazał się ogromny niedźwiedź idący wzdłuż drogi. Zwierzę zbliżyło się do jego samochodu i przez szybę przyglądało się psu Orudzhyana - Ice'owi. Zarówno właściciel, jak i pupil zachowali niespotykany spokój.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Bliskie spotkanie z niedźwiedziem na obrzeżach Los Angeles

3. "All I Want For Christmas is You" w nowojorskim metrze

Utwór piosenkarki Mariah Carey "All I Want For Christmas is You" można było usłyszeć w wykonaniu pasażerów nowojorskiego metra. Prezent przygotowały osoby stojący po jednej stronie metra dla tych czekających na przeciwnym peronie.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] "All I Want For Christmas is You". Występ w nowojorskim metrze

4. Razem 80 lat. Rekord Guinnessa dla najstarszego małżeństwa

Wspólnie mają ponad 212 lat. Właśnie przypada 80. rocznica ich ślubu. 106-letniego Johna Hendersona oraz 105-letnią Charlotte Henderson z Teksasu okrzyknięto najstarszym małżeństwem na świecie, a ich nazwiska wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa. - Nasza recepta na sukces? Przeżywać każdy dzień i starać się, żeby jutro było lepsze niż dzisiaj - mówią.

Oglądaj Wideo: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2019] Razem 80 lat. Rekord Guinnessa dla najstarszego małżeństwa

5. Święta w londyńskim ogrodzie zoologicznym

Świąteczna atmosfera zapanowała wśród mieszkańców londyńskiego Zoo. Zwierzęta dostały od opiekunów prezenty, które musiały samodzielnie rozpakować. W środku były ich ulubione smakołyki.

Oglądaj Wideo: Reuters Święta w londyńskim ogrodzie zoologicznym

6. Siedemnastolatka ukradła i rozbiła samolot na lotnisku

Kamera monitoringu na lotnisku Fresno Yosemite nagrała kradzież samolotu o wartości miliona dolarów. Dokonała jej w środę rano siedemnastolatka z Kalifornii. Na nagraniu widać, jak samolot z jednym włączonym silnikiem kręci się po płycie lotniska i ostatecznie wjeżdża w ogrodzenie i jeden z budynków. W momencie uderzenia z silnika wydobywa się dym. Samolot został poważnie uszkodzony, ale w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jak podaje CBS, kiedy funkcjonariusze dotarli do dziewczyny, ta siedziała na miejscu pilota w jego czapce "zdezorientowana i niechętna do współpracy".

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Siedemnastolatka rozbiła samolot na lotnisku Fresno w Kalifornii

7. Cudem uniknęli zderzenia. "Dziesięć sekund przerażenia"

Dwaj kierowcy jadący jedną z dróg w stanie Wyoming przeżyli chwile grozy. Ciężarówka z naczepą wpadła w poślizg, przejechała na drugą stronę ulicy i zatrzymała się na barierce ochronnej ze stalowych lin, ustawionej między pasami. Liny się napięły i zatrzymały rozpędzony pojazd. Na nagraniu widać, jak samochód jadący z naprzeciwka omija ciężarówkę dosłownie o centymetry.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Cudem uniknęli zderzenia. "Dziesięć sekund przerażenia" dwóch kierowców w Wyoming

8. Święty Mikołaj na desce surfingowej

Ten Święty Mikołaj nie jeździ saniami, ale pływa na desce surfingowej. Każdego roku przed świętami pojawia się na plaży niedaleko Sao Paulo w Brazylii. Może liczyć tam na wysokie fale i szerokie uśmiechy dzieci, które przychodzą pooglądać wyczyny surfującego Mikołaja.

Oglądaj Wideo: Reuters Święty Mikołaj na desce surfingowej w Sao Paulo

9. Piernikowe miasteczko w Gliwicach

Ta największa na świecie tego typu makieta nawiązuje do XIV-wiecznej tradycji przygotowywania piernika na Śląsku. Do zrobienia miasteczka z piernika w Gliwicach wykorzystano tonę ciasta i setki kilogramów innych słodkości. Wszystkie elementy były wycinane ręcznie przez zespół złożony z trzydziestu artystów-modelarzy. Słodką wystawę można podziwiać do końca stycznia.

Oglądaj Wideo: Reuters Piernikowe miasteczko w Gliwicach

10. Ekstremalna sztafeta w austriackich Alpach

Bieg, wspinaczka, paralotnia, jazda na rowerze, a na koniec zjazd na nartach i tor przeszkód. To ekstremalna sztafeta w austriackich Alpach, gdzie zmierzyli się ze sobą najlepsi sportowcy z całego świata. Zawody odbyły się już po raz ósmy, a w tym roku wzięło w nich udział niemal osiemdziesiąt drużyn.

Oglądaj Wideo: Reuters Ekstremalna sztafeta w austriackich Alpach, a w niej ponad osiemdziesiąt drużyn