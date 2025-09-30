YouTube zapłaci Trumpowi ponad 24 miliony dolarów

Trump: zbliżamy się do zakończenia wojny w Strefie Gazy Źródło: Reuters/TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W 2021 r., kilka miesięcy po opuszczeniu Białego Domu, Trump poinformował o złożeniu pozwu zbiorowego przeciwko Facebookowi, Twitterowi (obecnie X) i Google'owi oraz ich szefom za dyskryminację konserwatystów na ich platformach i ich cenzurowanie.

Konta Trumpa zostały zawieszone w związku z jego publicznymi oskarżeniami o sfałszowanie wyborów w 2020 r., które w świetle ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 r. zostały uznane przez władze portali za podżeganie do przemocy.

Platforma YouTube przywróciła kanał Trumpa w marcu 2023 roku.

Odszkodowania od innych gigantów

W styczniu bieżącego roku Meta Platforms zgodziła się zapłacić 25 milionów dolarów odszkodowania. Środki w większości miały trafić na fundusz biblioteki prezydenckiej Trumpa, a X zgodził się zapłacić 10 milionów dolarów, z czego większość trafić miała bezpośrednio do Trumpa - przypomniał dziennik.

Według osób zaznajomionych ze sprawą władzom Google Alphabet, do którego należy YouTube, zależało na tym, aby wartość ich ugody była niższa od tej zapłaconej przez konkurencyjną Metę.

Z dokumentów sądowych wynika, że większość środków (22 mln dolarów) zostanie przekazana organizacji Trust for the National Mall, która ma zajmować się budową sali balowej w Białym Domu. Biały Dom przekazał, że sala balowa, która ma kosztować 200 milionów dolarów, zostanie sfinansowana z datków od Trumpa i "innych darczyńców-patriotów".

OGLĄDAJ: TVN24 HD