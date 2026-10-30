Ważny komunikat MSZ. Radzi "omijanie miejsc zgromadzeń"
Według komunikatu utrudnienia mogą objąć transport drogowy, lotniczy, kolejowy, morski, komunikacji miejskiej, ruch autostradowy i usługi taksówkarskie. Równolegle zaplanowano manifestacje przynajmniej w 40 włoskich miastach - przekazał resort.
Strajki we Włoszech
Przedstawiciele transportu lotniczego zaplanowali strajk na całą dobę 30 października. "Możliwe są opóźnienia i odwołania lotów, zależnie od udziału pracowników poszczególnych przewoźników i lotnisk" - czytamy w komunikacie.
Strajk przedstawicieli transportu kolejowego trwa od czwartku i ma zakończyć się 30 października o godzinie 20.59. Resort radzi sprawdzać komunikaty przewoźników.
W kwestii komunikacji miejskiej i regionalnej godziny strajków są zależne od miasta. "Strajkiem może zostać objęta komunikacja autobusowa, tramwajowa, trolejbusowa i część połączeń lokalnych" - dodano w komunikacie.
Strajkować będą również:
- Służby autostradowe: od 29 października, godz. 22.00. Protest może wpłynąć na funkcjonowanie usług autostradowych.
- Taksówki: 30 października. Możliwe ograniczenia dostępności taksówek przez niemal cały dzień.
- Porty morskie: 30 października. Zapowiedziano jednodniową mobilizację pracowników portowych.
Strajki obejmą również lotniska w Toskanii. "Mobilizacja ma objąć również personel Toscana Aeroporti, GH Toscana oraz pracowników związanych z organizacją obsługi na lotniskach w Pizie i Florencji".
Zalecenia dla podróżnych
W komunikacie resortu wskazano konkretne zalecenia, do których powinny stosować się osoby przebywające obecnie we Włoszech:
- Omijanie miejsc zgromadzeń: zaleca się unikanie dużych skupisk ludzkich, zbiegowisk oraz bocznych uliczek w rejonach objętych zakazem.
- Śledzenie lokalnych komunikatów: przed wyjściem do miasta zaleca się sprawdzenie aktualnych informacji w mediach oraz komunikatów lokalnych władz dot. transportu i przemarszu protestów.
- Zaleca się posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości: ze względu na wzmożone patrole policji i wojska (w tym sił specjalnych), można zostać poproszonym o wylegitymowanie się.
- Podróżując z dziećmi: ze względu na nowe, bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej, należy zachować szczególną uwagę i nadzór nad nieletnimi w przestrzeni publicznej.