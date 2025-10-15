Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Peter Szijjarto: sankcje wobec Rosji zniszczyły europejski model

Peter Szijjarto w Moskwie
Sikorski: liczę na to, że Nawrocki przekona prezydenta USA, aby wreszcie nałożył sankcje na Putina
Źródło: TVN24
Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto podkreślił, że Węgry nie będą tolerować presji z zewnątrz w sprawie importu surowców energetycznych z Rosji. Jego zdaniem to nie powinien być temat polityczny, a geograficzny.

Szef węgierskiego MSZ przybył do Moskwy, by wziąć udział w forum Rosyjski Tydzień Energetyczny 2025.

Szijjarto: nadszedł czas, by wszyscy wrócili do rzeczywistości

"Nadszedł czas, by wszyscy wrócili do rzeczywistości. Dostawy energii nie są tematem politycznym, ale geograficznym. Politycy nie mogą ogrzać domów czy wody, ani sprawić, że fabryki i państwo będą działać. Do tego potrzebni są dostawcy energii: gazu i ropy" - napisał na Facebooku szef węgierskiej dyplomacji.

Zaznaczył, że w kwestii dostaw energii dla Węgier najważniejszy pozostaje interes narodowy.

Peter Szijjarto w Moskwie
Peter Szijjarto w Moskwie
Źródło: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Węgry a import z Rosji

Podczas gdy kraje Unii Europejskiej odchodzą od dostaw rosyjskiej energii, Węgry zwiększały jej import w ostatnich latach, twierdząc, że nie ma dla niej alternatywy. Rząd Viktora Orbana argumentował, że śródlądowe położenie państwa uzależnia je od rosyjskich paliw kopalnych, dostarczanych rurociągami zbudowanymi w czasie, gdy Węgry znajdowały się w sowieckiej strefie wpływów.

Rząd w Budapeszcie przedstawia starania UE o odejście od importu rosyjskich nośników energii jako egzystencjalne zagrożenie dla swojego programu redukcji zużycia energii w gospodarstwach domowych.

Szijjarto: sankcje wobec Rosji zniszczyły europejski model

W maju Orban twierdził, że rachunki za prąd podwoiłyby się, a rachunki za gaz prawie potroiły, gdyby wyeliminowano rosyjskie dostawy.

We wtorek Szijjarto wezwał Brukselę do "fundamentalnej zmiany polityki gospodarczej", twierdząc m.in., że "sankcje wobec Rosji zniszczyły europejski model wzrostu oparty na zachodniej technologii i wschodniej energii".

OGLĄDAJ: Co wydarzyło się w Barcicach. Wydanie specjalne w TVN24
15 0940 morderstwo-0011

Co wydarzyło się w Barcicach. Wydanie specjalne w TVN24
NA ŻYWO

15 0940 morderstwo-0011
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
WęgryPeter SzijjartoEnergia elektrycznaCeny prąduCeny energii elektrycznej
Zobacz także:
polski paszport shutterstock_1588024933
Najsilniejsze paszporty świata. Nowy ranking
Najnowsze
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Najnowsze dane o wzroście cen
Z kraju
zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Te produkty zdrożały najbardziej
Już w czwartek poznamy zwycięzcę 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku
Co z niższą składką zdrowotną dla przedsiębiorców? Resort tłumaczy
Dla firm
bitcoin shutterstock_1939111636
"Rujnowali życie". Największe przejęcie w historii
Ze świata
kolektura lotto, loteria
Wyniki losowania Lotto
EFNI 2024
Startuje 14. edycja Europejskiego Forum Nowych Idei
Z kraju
madryt hiszpania shutterstock_1734313574
Trump grozi Hiszpanii. "Jest to niewyobrażalnie lekceważące"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
shutterstock_2066562665
Zmiany w PIT. Rząd przyjął projekt
Dla firm
Nawrocki
Tyle zarabiają ludzie prezydenta
Z kraju
Boeing
Transakcja za pięć miliardów dolarów. Jest zgoda
Ze świata
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Minister finansów o prognozach dla Polski: nie zostawiają wątpliwości
Z kraju
shutterstock_680882302
Populacja kotów wymknęła się spod kontroli
TVN24
Norka
Hodowca będzie musiał zakończyć działalność. Padła nowa data
Prawo
zakupy, koszyk, inflacja, produkty spożywcze, sklep, dyskont
Duża sieć wycofuje wodę. Apel o zwrot lub wyrzucenie
Z kraju
Lwi most, Sofia, Bułgaria
Wprowadzają euro. Specjalne zasady na początek
Ze świata
Gucci sklep shutterstock_1650091774
Wielkie firmy ukarane przez Brukselę. "Podnoszą ceny i ograniczają wybór"
Ze świata
heineken browar shutterstock_2331740665
Zmiany w centrali giganta. "Wpłynie to na około 400 stanowisk"
Ze świata
Kilkadziesiąt lekarzy stanie przed sądem we Wrocławiu (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiany w zwolnieniach lekarskich. "Żeby te przepisy były jak najbardziej ludzkie"
Dla pracownika
Ministerstwo Finansów
O tyle mogą wzrosnąć ceny alkoholu
shutterstock_1099878668
Niepokojące dane. Większość badanych nie wie, co to deepfake
Tech
Donald Tusk
Premier: zrobimy wszystko, żeby ratować tę firmę
Z kraju
Lotnisko w Brukseli
Chaos na lotniskach. Odwołano wszystkie odloty i połowę przylotów
Ze świata
shutterstock_2674367261
Metal w cenie. Nowy szczyt po 45 latach
Rynki
Biuro zarządu JSW
"Redukcje płac, żeby ocalić firmę". Wiceminister zabiera głos
Z kraju
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
Przebiła ChatGPT. Rekord w pięć dni
Tech
pap_20251010_1Z5
1,5 miliona osób bez pensji, 750 tysięcy na przymusowych urlopach
Ze świata
shutterstock_2228593741
Został zdemaskowany, gdy używał ostrych narzędzi. Pobierał rentę przez 50 lat
Ze świata
shutterstock_2636047693
"Niefortunna sytuacja". Linia odwołała loty do polskich miast
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica