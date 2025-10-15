Peter Szijjarto: sankcje wobec Rosji zniszczyły europejski model

Sikorski: liczę na to, że Nawrocki przekona prezydenta USA, aby wreszcie nałożył sankcje na Putina Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef węgierskiego MSZ przybył do Moskwy, by wziąć udział w forum Rosyjski Tydzień Energetyczny 2025.

Szijjarto: nadszedł czas, by wszyscy wrócili do rzeczywistości

"Nadszedł czas, by wszyscy wrócili do rzeczywistości. Dostawy energii nie są tematem politycznym, ale geograficznym. Politycy nie mogą ogrzać domów czy wody, ani sprawić, że fabryki i państwo będą działać. Do tego potrzebni są dostawcy energii: gazu i ropy" - napisał na Facebooku szef węgierskiej dyplomacji.

Zaznaczył, że w kwestii dostaw energii dla Węgier najważniejszy pozostaje interes narodowy.

Peter Szijjarto w Moskwie Źródło: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Węgry a import z Rosji

Podczas gdy kraje Unii Europejskiej odchodzą od dostaw rosyjskiej energii, Węgry zwiększały jej import w ostatnich latach, twierdząc, że nie ma dla niej alternatywy. Rząd Viktora Orbana argumentował, że śródlądowe położenie państwa uzależnia je od rosyjskich paliw kopalnych, dostarczanych rurociągami zbudowanymi w czasie, gdy Węgry znajdowały się w sowieckiej strefie wpływów.

Rząd w Budapeszcie przedstawia starania UE o odejście od importu rosyjskich nośników energii jako egzystencjalne zagrożenie dla swojego programu redukcji zużycia energii w gospodarstwach domowych.

Szijjarto: sankcje wobec Rosji zniszczyły europejski model

W maju Orban twierdził, że rachunki za prąd podwoiłyby się, a rachunki za gaz prawie potroiły, gdyby wyeliminowano rosyjskie dostawy.

We wtorek Szijjarto wezwał Brukselę do "fundamentalnej zmiany polityki gospodarczej", twierdząc m.in., że "sankcje wobec Rosji zniszczyły europejski model wzrostu oparty na zachodniej technologii i wschodniej energii".

OGLĄDAJ: Co wydarzyło się w Barcicach. Wydanie specjalne w TVN24

Autorka/Autor: /kris Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV