Co z sankcjami wobec rosyjskiego giganta? Jest decyzja

lukoil hutterstock_2695361439
Były rosyjski wiceminister o amerykańskich sankcjach na Rosję
Źródło: TVN24 BiS
Departament Skarbu USA opublikował w czwartek licencję, na mocy której wejście w życie sankcji wobec Lukoil International zostanie przesunięte na 17 stycznia 2026 roku. Decyzja ta ma na celu wydłużenie czasu na sprzedaż spółki zarządzającej zagranicznymi aktywami rosyjskiego koncernu naftowego.

Departament Skarbu opublikował w środę licencję opóźniającą termin wejścia w życie sankcji przeciwko spółce Lukoil International do 17 stycznia. Ma to dać więcej czasu na sprzedaż spółki odpowiadającej za zagraniczne aktywa rosyjskiego koncernu naftowego.

Wydanie nowej licencji oznacza, że data wejścia w życie sankcji przeciwko zarejestrowanej w Austrii spółce córce rosyjskiego giganta zostanie zmieniona z 13 grudnia do 17 stycznia. Dokument wyłącza na ten czas z sankcji na Łukoil transakcje konieczne do negocjacji i zawarcia kontraktu na sprzedaż Lukoil International GmbH. Spółka kontroluje większość zagranicznych aktywów Łukoila.

Spółka szuka nowego nabywcy

Tuż po nałożeniu sankcji na Łukoil w listopadzie, chęć przejęcia Lukoil International zgłosiła zarejestrowana na Cyprze spółka Gunvor związana z rosyjskim oligarchą Giennadijem Timczenką, jednak administracja USA zablokowała tę transakcję. W ubiegłym tygodniu agencja Reutera podała, że do kupna przygotowuje się austriacki biznesmen Bernd Bergmair, który w przeszłości był głównym udziałowcem spółki MindGeek, do której należy szereg największych portali pornograficznych.

Wcześniej "Wall Street Journal" podawał, że zainteresowany kupnem zagranicznych aktywów rosyjskiego giganta był m.in. koncern ExxonMobil oraz amerykański miliarder Todd Boehly, współwłaściciel m.in. klubów sportowych Chelsea, Los Angeles Lakers i Los Angeles Dodgers.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
lukoil shutterstock_2450438355
Stany Zjednoczone łagodzą sankcje wobec rosyjskiego giganta naftowego
pap_20251027_0Y0 (1)
Gigant wyprzedaje stacje paliw i rafinerie. Nowy chętny
pap_20090522_0L8
Mniejsze wpływy rosyjskiego budżetu. Firmy naftowe odpowiedzialne za spadki

Wydana w środę licencja jest już kolejnym opóźnieniem wejścia w życie części sankcji na Łukoil. W ubiegłym tygodniu do 29 kwietnia wydłużono wdrożenie restrykcji obejmujących zagraniczne stacje benzynowe należące do koncernu, w tym te w Ameryce Północnej.

Pod koniec października, aby wywrzeć presję na Rosję i skłonić ją do rozmów o zakończeniu wojny z Ukrainą, Stany Zjednoczone umieściły dwa największe rosyjskie koncerny naftowe, Łukoil i Rosnieft, na liście podmiotów objętych sankcjami.

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: VPales/Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica