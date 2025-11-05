Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Najdłuższy shutdown w historii USA

W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się zwolnienia pracowników federalnych
Sprzedaje hot dogi, by zarobić na życie. Prawnik o shutdownie
Źródło: TVN24
W Stanach Zjednoczonych trwa najdłuższy shutdown w historii kraju. Rozpoczął się 1 października i trwa już 36 dni. Polityczny impas między demokratami a republikanami doprowadził do chaosu w instytucjach publicznych, problemów na lotniskach i kłopotów setek tysięcy rodzin.

Ponad milion pracowników federalnych wciąż wykonuje swoje obowiązki bez wynagrodzenia, a 750 tysięcy osób przebywa na przymusowych urlopach. Zaległe środki mają zostać wypłacone po uchwaleniu nowego budżetu.

Skutki przedłużającego się kryzysu odczuwa całe społeczeństwo, a obie partie w Kongresie nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie planu finansowego państwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
"Wygrał, bo mnie nie było na karcie"
TVN24
dogh-2
Jako prawnik nie dostaje pensji. W garniturze sprzedaje hot dogi
TVN24
Wylot do Egiptu opóźniony (zdjęcie ilustracyjne)
Minister ostrzega przed "masowym chaosem" w podróżowaniu

Polityczny spór o dopłaty do ubezpieczeń zdrowotnych

Obecny shutdown, który jest spowodowany tym, że Kongres nie zdołał porozumieć się w sprawie prowizorium budżetowego na nowy rok finansowy, zaczął się 1 października. Trwa więc już 36 dni.

Bezpośrednią przyczyną kryzysu jest spór polityczny między demokratami a republikanami dotyczący dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych dla osób o niskich dochodach. Demokraci uzależniają swoje poparcie dla prowizorium budżetowego od utrzymania tych dopłat, natomiast republikanie oskarżają ich o blokowanie finansowania rządu w imię partyjnych interesów.

"Każdego dnia, gdy demokraci przeciągają ten impas, ludzie pracują coraz dłużej bez wynagrodzenia. Nasze niebo staje się mniej bezpieczne. Kluczowe funkcje rządu nie są wykonywane. To wszystko się skończy, gdy zaledwie pięciu demokratycznych senatorów poprze ustawę, która leży na biurku" - napisał senator John Thune na platformie X.

Zakłócenia w całych Stanach Zjednoczonych

Skutki paraliżu administracji odczuwalne są w całym kraju. Na lotniskach dochodzi do opóźnień i czasowych uziemień samolotów, ponieważ około 13 tysięcy kontrolerów ruchu lotniczego pracuje bez wynagrodzenia.

Sekretarz transportu Sean Duffy ostrzegł, że jeśli shutdown potrwa dłużej, część amerykańskiej przestrzeni powietrznej może zostać zamknięta z powodu braku obsady stanowisk.

- Za tydzień, demokraci, zobaczycie masowy chaos. Zobaczycie masowe opóźnienia lotów. Będziecie świadkami masowych odwołań lotów, a być może zamkniemy pewne części przestrzeni powietrznej, ponieważ po prostu nie będziemy w stanie nią zarządzać, bo nie mamy kontrolerów ruchu lotniczego - mówił Duffy.

Amerykanie bez świadczeń i pomocy

Na kryzysie cierpią nie tylko urzędnicy, ale również zwykli obywatele. Z powodu shutdownu ograniczono wypłaty świadczeń z programu Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), z którego korzysta co ósmy Amerykanin. Chodzi o program wsparcia żywnościowego dla osób najmniej zarabiających.

Decyzją sądu wypłaty wznowiono, jednak później pojawił się wpis Donalda Trumpa w mediach społecznościowych.

"ŚWIADCZENIA SNAP, które wzrosły o miliardy i miliardy dolarów (WIELOKROTNIE!) podczas katastrofalnej kadencji Przekręta Joe Bidena, (...) zostaną wypłacone dopiero wtedy, kiedy Radykalnie Lewicowi Demokraci otworzą państwo, co mogą łatwo zrobić, ale nie przedtem!" - napisał prezydent USA na platformie Truth Social. Przekonywał przy tym, że świadczenia te były wydawane "każdemu, kto o to prosi", a nie tylko potrzebującym.

W reakcji na powstałe zamieszanie rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt wyjaśniła, że administracja zamierza postąpić zgodnie z nakazem sądu, zaś wypowiedź Trumpa dotyczyła przyszłych sytuacji.

Nadzieja na kompromis

Mimo przedłużającego się impasu coraz więcej polityków wzywa do zakończenia kryzysu. Zarówno umiarkowani demokraci, jak i republikanie deklarują gotowość do negocjacji jeszcze przed Świętem Dziękczynienia, przypadającym 27 listopada.

- Jeśli nie zaczniemy widzieć postępu lub dowodów na to przynajmniej do połowy tygodnia, trudno będzie zakończyć cokolwiek do jego końca – powiedział senator John Thune dziennikarzom na Kapitolu.

– Celem jest przygotowanie rozwiązania, które moglibyśmy przesłać z powrotem do Izby Reprezentantów i wznowić działanie administracji federalnej w pełnym zakresie - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpKongres USA
Zobacz także:
shutterstock_790781866
Sąsiad Polski podwyższa opłaty za autostrady
Ze świata
shein torebka zakupy - felipequeiroz shutterstock_2261215227
Rząd uruchomił procedurę zawieszenia działalności Shein
Ze świata
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
O tyle spadnie rata. "Bardzo dobra wiadomość"
Pieniądze
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Z kraju
Marsha Blackburn
Google ogranicza model sztucznej inteligencji. "Halucynacje AI"
Tech
flaga unii europejskiej ue shutterstock_279505526
Premier: dziś to się stało
Ze świata
shutterstock_1933279085
Milion aut do naprawy. Gigant wzywa do warsztatów
Moto
Rachunki kalkulator raty kredytów
Decyzja, która może zmienić raty kredytów
Pieniądze
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle naprawdę zarabiają Polacy
Pieniądze
działka pod cpk
Prezes KOWR: będzie zwrot działki pod CPK
Z kraju
lotnisko bruksela belgia shutterstock_2541158149
Ruch wstrzymany z powodu dronów. Wiadomo, co z lotniskiem
Aktualizacja
lotto-16.jpg
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
Kredyt umowa podpis dokument
Apetyt kredytobiorców rośnie. Rekord na horyzoncie
Pieniądze
Wylot do Egiptu opóźniony (zdjęcie ilustracyjne)
Minister ostrzega przed "masowym chaosem" w podróżowaniu
Ze świata
Sofia, Bułgaria
Wprowadzają euro. Premier deklaruje gotowość
Ze świata
shutterstock_2044480022
Dwie wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
hakerzy, dezinformacja
"Być może mówimy o jakiejś zorganizowanej akcji"
Z kraju
Gopichand Hinduja zmarł w wieku 85 lat
Zmarł najbogatszy człowiek w Wielkiej Brytanii
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
"Polska może prześcignąć Wielką Brytanię w ciągu dekady"
Ze świata
cpk1
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o CPK
Z kraju
shutterstock_2679202033
Chcą zamknąć mieszkania dla turystów. Dziesiątki tysięcy osób do zwolnienia
Turystyka
shutterstock_2175179541
Awaria popularnego komunikatora
Z kraju
Kobieta ze smartfonem
Wyciek danych klientów znanej polskiej firmy
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Ceny pójdą w górę. Branża alarmuje
Z kraju
Od 1 kwietnia przestanie obowiązywać zerowy VAT na żywność, co oznacza powrót do wcześniejszej 5-procentowej stawki
Plan B w portfelu. Ile warto mieć gotówki
Pieniądze
Protest przeciwko lalkom na platformie sprzedażowej
Gigant wycofuje ze sprzedaży wszystkie produkty erotyczne
Ze świata
Wypadki na warszawskich drogach (zdjęcie ilustracyjne)
Polska z największym spadkiem ofiar śmiertelnych wypadków drogowych
Z kraju
Karol Nawrocki
"Weto byłoby korzystne dla firm, które nie zamierzają się rejestrować w Polsce"
Z kraju
Złotówki Pieniądze PLN
Co dalej ze stopami procentowymi? "Nie ma co czekać"
Pieniądze
shutterstock_2175179541
"Rzekome okazje" i alarmujące wyniki kontroli
Handel

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica