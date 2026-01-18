"Uratował euro, gdy wspólna waluta znalazła się na krawędzi upadku"

Bułgaria wchodzi do strefy euro Źródło: Reuters

- Mario Draghi jako prezes Europejskiego Banku Centralnego uratował euro – niemal w pojedynkę, gdy wspólna waluta znalazła się na krawędzi upadku – powiedział agencji dpa przewodniczący kapituły Nagrody Karola Wielkiego, polityk chadeckiej CDU Armin Laschet.

Przypomniał słynne słowa Draghiego z 2012 roku, wypowiedziane w szczytowym momencie kryzysu strefy euro. Ówczesny szef EBC zadeklarował, że bank zrobi "wszystko, co konieczne", aby zabezpieczyć wspólną walutę.

- Jego słowa są dziś aktualne bardziej niż kiedykolwiek – podkreślił Laschet.

Draghi "dokonał wielkich rzeczy dla Europy"

Kapituła zauważyła, że Draghi "uratował euro w dramatycznej sytuacji", a tym samym uchronił europejski rynek wewnętrzny oraz unię walutową przed poważnym kryzysem. W uzasadnieniu decyzji oceniono, że były szef EBC "w sposób celowy i z niezachwianą determinacją dokonał wielkich rzeczy dla Europy".

Zwrócono uwagę na opublikowany w 2024 roku tzw. raport Draghiego dotyczący konkurencyjności europejskiej. Draghi ostrzegł w nim, że Unia Europejska musi pilnie zwiększyć innowacyjność i potencjał gospodarczy, jeśli nie chce stracić pozycji wobec globalnych potęg, takich jak Stany Zjednoczone i Chiny.

- Jeśli Europa nie chce stać się zabawką w rękach innych mocarstw, musi być silna gospodarczo – od tego zależy wszystko inne - zaznaczył Laschet.

Europa "ma wielu wrogów" - zewnętrznych i wewnętrznych

Draghi wyraził w sobotę "ogromną wdzięczność" za przyznane wyróżnienia.

- Decyzja ta zapadła w czasie, gdy Europa ma wielu wrogów – być może więcej niż kiedykolwiek, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych - powiedział 78-letni laureat w nagraniu wideo odtworzonym podczas uroczystości.

Jak podkreślił, aby zachować Unię Europejską, Europejczycy muszą trzymać się razem mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. - Musimy przezwyciężyć nasze własne słabości i stać się silniejsi – militarnie, gospodarczo i politycznie – dodał.

Mario Draghi Źródło: Paco Paredes/EFE/EPA/PAP

Nagroda Karola Wielkiego

Nagroda Karola Wielkiego jest przyznawana od 1950 roku osobom zasłużonym dla promowania pokoju i jedności w Europie. Wśród laureatów nagrody znaleźli się m.in. Winston Churchill, Jean Monnet, Robert Schumann, Konrad Adenauer oraz Bill Clinton.

Laureatami nagrody jest też trzech Polaków: św. Jan Paweł II, premier Donald Tusk, a także szef MSZ w latach 1997-2000 Bronisław Geremek.

W poprzednich latach nagrodę otrzymali: szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (2025), przewodniczący Konferencji Rabinów Europejskich Pinchas Goldschmidt (2024), prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (2023), liderki białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłana Cichanouska, Maryja Kalesnikawa oraz Wieranika Cepkała (2022).

Karol Wielki, frankijski władca, bywa uznawany za ojca zjednoczonej Europy. Jego państwo obejmowało tereny dzisiejszej Francji, państw Beneluksu, Niemiec, Szwajcarii, Austrii oraz północnych Włoch, a wpływy sięgały Słowiańszczyzny i Półwyspu Iberyjskiego. Najważniejszą siedzibą Karola Wielkiego był Akwizgran, gdzie po śmierci w 814 roku został on pochowany.

Nagroda jest tradycyjnie wręczana w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli w tym roku 14 maja.

