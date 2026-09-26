Trump nie odpuszcza. "Odrzucił propozycję Iranu"

Trump odrzucił propozycję Iranu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

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"Prezydent Trump odrzucił propozycję Iranu siedmiodniowego zawieszenia broni i poinformował swoich doradców, że zamierza wznowić bombardowania Iranu po listopadowych wyborach uzupełniających" - napisał "WSJ", powołując się na przedstawicieli władz USA.

Trump odrzuca propozycję Iranu

Jak podała gazeta, chodzi o propozycję, o której wcześniej mówił szef MSZ Iranu Abbas Aragczi. Oferta Teheranu zakładała ponowne otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu dni i wznowienie rozmów nuklearnych w zamian za zniesienie przez USA blokady irańskich portów.

Prezydent USA ma uważać, że presja ekonomiczna przynosi efekty. Choć publicznie przekonuje, że Iran "błaga" o porozumienie i zgodzi się na nie po wyborach połówkowych w listopadzie, prywatnie jest sceptyczny, by tak faktycznie się stało.

Trump spodziewa się, że po wyborach ponownie zdecyduje się na bombardowania Iranu, choć jeszcze nie wiadomo, w jakiej skali. Urzędnicy zastrzegli jednak, że poglądy Trumpa mogą się zmienić, w tym także zależnie od wyniku wyborów, w których faworytem jest opozycja.

Iran w coraz trudniejszej sytuacji

Jak pisze "WSJ", arabscy mediatorzy poinformowali, że irańscy dyplomaci przedstawili podczas rozmów w Katarze szereg propozycji zakończenia wojny i przyznali, że w ich kraju pogłębia się kryzys gospodarczy.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, siła faktycznie panująca obecnie w Iranie, oświadczył jednak, że nie będzie rozważał nowych formuł porozumienia i jest gotowy na długą wojnę.

Strażnicy Rewolucji chcą powrócić do warunków bliższych wstępnemu porozumieniu zawartemu przez Trumpa z Iranem w czerwcu. Porozumienie to obiecało złagodzenie sankcji na sprzedaż ropy naftowej, dostęp do zamrożonych aktywów Iranu oraz uznanie roli Teheranu w kontrolowaniu ruchu przez cieśninę Ormuz.