Trump nie odpuszcza. "Odrzucił propozycję Iranu"
"Prezydent Trump odrzucił propozycję Iranu siedmiodniowego zawieszenia broni i poinformował swoich doradców, że zamierza wznowić bombardowania Iranu po listopadowych wyborach uzupełniających" - napisał "WSJ", powołując się na przedstawicieli władz USA.
Trump odrzuca propozycję Iranu
Jak podała gazeta, chodzi o propozycję, o której wcześniej mówił szef MSZ Iranu Abbas Aragczi. Oferta Teheranu zakładała ponowne otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu dni i wznowienie rozmów nuklearnych w zamian za zniesienie przez USA blokady irańskich portów.
Prezydent USA ma uważać, że presja ekonomiczna przynosi efekty. Choć publicznie przekonuje, że Iran "błaga" o porozumienie i zgodzi się na nie po wyborach połówkowych w listopadzie, prywatnie jest sceptyczny, by tak faktycznie się stało.
Trump spodziewa się, że po wyborach ponownie zdecyduje się na bombardowania Iranu, choć jeszcze nie wiadomo, w jakiej skali. Urzędnicy zastrzegli jednak, że poglądy Trumpa mogą się zmienić, w tym także zależnie od wyniku wyborów, w których faworytem jest opozycja.
Iran w coraz trudniejszej sytuacji
Jak pisze "WSJ", arabscy mediatorzy poinformowali, że irańscy dyplomaci przedstawili podczas rozmów w Katarze szereg propozycji zakończenia wojny i przyznali, że w ich kraju pogłębia się kryzys gospodarczy.
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, siła faktycznie panująca obecnie w Iranie, oświadczył jednak, że nie będzie rozważał nowych formuł porozumienia i jest gotowy na długą wojnę.
Strażnicy Rewolucji chcą powrócić do warunków bliższych wstępnemu porozumieniu zawartemu przez Trumpa z Iranem w czerwcu. Porozumienie to obiecało złagodzenie sankcji na sprzedaż ropy naftowej, dostęp do zamrożonych aktywów Iranu oraz uznanie roli Teheranu w kontrolowaniu ruchu przez cieśninę Ormuz.