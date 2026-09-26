Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump nie odpuszcza. "Odrzucił propozycję Iranu"

|
Donald Trump
Trump odrzucił propozycję Iranu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Donald Trump odrzucił propozycję irańskich władz dotyczącą zawieszenia broni - podał "Wall Street Journal". Prezydent USA ma rozważać wznowienie bombardowań po wyborach.

"Prezydent Trump odrzucił propozycję Iranu siedmiodniowego zawieszenia broni i poinformował swoich doradców, że zamierza wznowić bombardowania Iranu po listopadowych wyborach uzupełniających" - napisał "WSJ", powołując się na przedstawicieli władz USA.

Trump odrzuca propozycję Iranu

Jak podała gazeta, chodzi o propozycję, o której wcześniej mówił szef MSZ Iranu Abbas Aragczi. Oferta Teheranu zakładała ponowne otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu dni i wznowienie rozmów nuklearnych w zamian za zniesienie przez USA blokady irańskich portów.

Prezydent USA ma uważać, że presja ekonomiczna przynosi efekty. Choć publicznie przekonuje, że Iran "błaga" o porozumienie i zgodzi się na nie po wyborach połówkowych w listopadzie, prywatnie jest sceptyczny, by tak faktycznie się stało.

Trump spodziewa się, że po wyborach ponownie zdecyduje się na bombardowania Iranu, choć jeszcze nie wiadomo, w jakiej skali. Urzędnicy zastrzegli jednak, że poglądy Trumpa mogą się zmienić, w tym także zależnie od wyniku wyborów, w których faworytem jest opozycja.

Iran w coraz trudniejszej sytuacji

Jak pisze "WSJ", arabscy mediatorzy poinformowali, że irańscy dyplomaci przedstawili podczas rozmów w Katarze szereg propozycji zakończenia wojny i przyznali, że w ich kraju pogłębia się kryzys gospodarczy.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, siła faktycznie panująca obecnie w Iranie, oświadczył jednak, że nie będzie rozważał nowych formuł porozumienia i jest gotowy na długą wojnę.

Strażnicy Rewolucji chcą powrócić do warunków bliższych wstępnemu porozumieniu zawartemu przez Trumpa z Iranem w czerwcu. Porozumienie to obiecało złagodzenie sankcji na sprzedaż ropy naftowej, dostęp do zamrożonych aktywów Iranu oraz uznanie roli Teheranu w kontrolowaniu ruchu przez cieśninę Ormuz.

Źródło: PAP, "Wall Street Journal"
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpUSAIranBliski WschódKonflikt na Bliskim Wschodzie
Zobacz także:
Protest kierowców w Portugalii. Utrudnienia na autostradzie A1
Blokowali główne trasy. Protest kierowców
Ze świata
tusk
Tusk przy Belwederze. "Czekamy"
Z kraju
Rijad, Arabia Saudyjska
To może być nowe mocarstwo jądrowe. "Bez wątpienia pójdziemy w jego ślady"
Ze świata
ebab bez chłodzenia zatrzymany w Czechach. Jeden transport miał polskie tablice
Kebab bez lodówki. Przechwycono setki kilogramów
Ze świata
Chorwacja
Ile zniesie turystyczny "raj"? "Efekt chciwości"
Maja Piotrowska
Ludzie Warszawa
Rewolucja na rynku pracy dopiero nadchodzi. "Wtedy już nie będzie taryfy ulgowej"
Z kraju
shutterstock_2239909941
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: my w szachy nie będziemy z nimi grali
Z kraju
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
"Ważne transakcje zrób wcześniej". Banki ostrzegają
Pieniądze
Donald Trump i Xi Jinping
Trump po rozmowach z Xi: będą działy się niesamowite rzeczy
Ze świata
Tankowiec w cieśninie Ormuz
Gra o Ormuz. Sojusznicy USA zaostrzają stanowisko wobec Iranu
Ze świata
Co trzeci Polak obawia się wycieku swoich danych. Eksperci radzą, jak się chronić
Cyberatak na znaną sieć medyczną. Mogło dojść do wycieku danych
Tech
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Jeden rodzaj paliwa wyraźnie podrożeje. Są dwie nowe prognozy
Moto
Michał Moskal i Janusz Kowalski
"Michale, jesteś bezczelny". Awantura w PiS o poprawki do ustawy
Z kraju
Sztuczna inteligencja
Australia przykręci śrubę AI po skandalu z włamaniem do rządowego serwisu
Tech
Michał Moskal
"Jak to usłyszałem, to po prostu zdębiałem". Jak Moskal z Kowalskim i Kralem pisali poprawki
Pieniądze
shutterstock_2609397369
Trump ma plany wobec amerykańskiego diesla. Były sekretarz energii: to nie ma sensu
Ze świata
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Wyższe ceny, mniej zwolnień. Konsekwencje wzrostu płac
Dla pracownika
shutterstock_2266182621
Popularna sieć kawiarni likwiduje setki lokali
Ze świata
stacja paliwa samochód shutterstock_2756522007
Ekspert: zbyt niskie ceny już raz skończyły się problemami na stacjach
Pieniądze
Wzrosła sprzedaż sprzętu RTV i AGD
Alarm wokół branży AGD. Sześć unijnych państw apeluje do Brukseli
Z kraju
Biały Dom
Koniec sztucznej inteligencji. Nadchodzi "superinteligencja"
Tech
Hiszpania: eksmisja 87-letniej Mari Carmen
87-latka eksmitowana po 70 latach mieszkania w kamienicy
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Rośnie kumulacja w Lotto.
Pieniądze
Volkswagen flaga
Nowy gracz na rynku. Rośnie konkurencja w branży autonomicznych taksówek
Tech
Wideokonferencja z policjantem miała uwiarygodnić oszustwo. 28-latka przelała 13 tys. zł (zdj. ilustracyjne)
Kolejny wielki wyciek danych. Dane miliona pacjentów zagrożone
Z kraju
Larry Ellison
Oracle chciała odroczyć płatności przez "siłę wyższą". Akcje poszły w dół
Tech
Co z transkrypcją aktów małżeństw par jednopłciowych w Warszawie? (zdj. ilustracyjne)
Zmiany podatkowe dla osób po transkrypcji aktu małżeństwa
Z kraju
kobieta laptop notatki shutterstock_2727191725
Studenci pod presją wydatków. "Pomoc rodziców nie wystarcza"
Z kraju
pap_20240513_1KM
Kolejna polska firma włącza się do budowy siłowni jądrowej
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica