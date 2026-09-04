Ze świata To może zaboleć Orbana. Ważna zapowiedź premiera Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Peter Magyar pojawił się w Sejmie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS

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Spółki złożyły wcześniej wnioski o wszczęcie postępowania upadłościowego.

Premier Węgier zapowiada

"W odniesieniu do wartego 300 mld forintów (830 mln euro) projektu budowy biurowców przy placu Bosnyak [w Budapeszcie - red.] mam komunikat dla kręgów biznesowych związanych z Istvanem Tiborczem [zięciem Orbana - red.], a konkretnie dla firmy Bayer Construct i Attili Balazsa [jej prezesa - red]: grabież środków publicznych dobiegła końca" - oświadczył Magyar.

Dodał też: "Po tym, jak rząd wycofał się z kontraktów o wartości setek miliardów forintów, podpisanych przez Orbana i jego współpracowników, firmy Bayer Construct oraz ZVK Development - spółka powołana do realizacji wielkiej inwestycji przy placu Bosnyak - złożyły w kolejnych dniach wnioski o wszczęcie postępowania upadłościowego".

Szef węgierskiego rządu przekazał też, że w odpowiedzi rząd uznał postępowanie upadłościowe za sprawę o znaczeniu strategicznym. Stosowne rozporządzenie opublikowano w piątek po południu w dzienniku urzędowym.

Wniosek firmy

Firma Bayer Construct złożyła pod koniec ubiegłego miesiąca w sądzie wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego po tym, gdy 3 sierpnia rząd pod kierownictwem Magyara wycofał się z projektu zakupu kompleksu, mającego powstać na placu Bosnyak w węgierskiej stolicy.

W złożonej w 2024 roku deklaracji majątkowej europoseł i były prezes Orlenu Daniel Obajtek ujawnił, że był zatrudniony w firmie Bayer Construct, w której pełnił funkcję dyrektora rozwoju biznesu międzynarodowego - informowały wówczas polskie media.