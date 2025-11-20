Tąpnięcie w eksporcie tego produktu do USA

Trump o cłach. "Chiny chcą rozmawiać" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Eksport zegarków zmniejszył się w ubiegłym miesiącu o 4,4 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej - wynika z danych Federacji Szwajcarskiego Przemysłu Zegarkowego (FHS). Osiągnął wartość 2,2 mld franków szwajcarskich.

Spadek jest szczególnie widoczny w przypadku sprzedaży do Stanów Zjednoczonych - o 47 proc. w skali rocznej. Jednocześnie eksport do Chin zwiększył się o 13 proc., co oznacza wzrost w drugim miesiącu z rzędu.

Obniżka ceł nadzieją dla branży

Zdaniem przedstawicieli branży za straty odpowiadają cła nałożone przez Donalda Trumpa na poziomie 39 proc., czyli wyższe niż w przypadku krajów Unii Europejskiej i innych rozwiniętych gospodarek. Taryfy weszły w życie 7 sierpnia.

Dobrą wiadomością w tej sytuacji, jak zauważył Bloomberg, jest informacja o obniżce ceł do 15 proc.. Nie wyznaczono jednak konkretnej daty wejścia w życie nowej umowy USA ze Szwajcarią.

Według danych szwajcarskiego banku centralnego producenci zegarków, maszyn i przyrządów precyzyjnych znaleźli się wśród sektorów najbardziej dotkniętych amerykańskimi cłami.

OGLĄDAJ: TVN24 HD