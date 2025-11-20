Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Tąpnięcie w eksporcie tego produktu do USA

zegarek zegarki rolex shutterstock_2334551139
Trump o cłach. "Chiny chcą rozmawiać"
Źródło: TVN24
Cła nałożone przez Donalda Trumpa uderzyły w szwajcarskich producentów zegarków. Październik był trzecim miesiącem z rzędu spadku eksportu tych produktów do USA - przekazał Bloomberg.

Eksport zegarków zmniejszył się w ubiegłym miesiącu o 4,4 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej - wynika z danych Federacji Szwajcarskiego Przemysłu Zegarkowego (FHS). Osiągnął wartość 2,2 mld franków szwajcarskich.

Spadek jest szczególnie widoczny w przypadku sprzedaży do Stanów Zjednoczonych - o 47 proc. w skali rocznej. Jednocześnie eksport do Chin zwiększył się o 13 proc., co oznacza wzrost w drugim miesiącu z rzędu.

Obniżka ceł nadzieją dla branży

Zdaniem przedstawicieli branży za straty odpowiadają cła nałożone przez Donalda Trumpa na poziomie 39 proc., czyli wyższe niż w przypadku krajów Unii Europejskiej i innych rozwiniętych gospodarek. Taryfy weszły w życie 7 sierpnia.

Dobrą wiadomością w tej sytuacji, jak zauważył Bloomberg, jest informacja o obniżce ceł do 15 proc.. Nie wyznaczono jednak konkretnej daty wejścia w życie nowej umowy USA ze Szwajcarią.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bazylea, Szwajcaria
Dogadali się z USA. "Duża część produkcji zostanie przeniesiona"
Donald Trump
Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"
shutterstock_1640168422
Szwajcarskie zegarki w odwrocie. Przez decyzję Trumpa

Według danych szwajcarskiego banku centralnego producenci zegarków, maszyn i przyrządów precyzyjnych znaleźli się wśród sektorów najbardziej dotkniętych amerykańskimi cłami.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/dap

Źródło: Bloomberg

Źródło zdjęcia głównego: i viewfinder / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
SzwajcariaHandelCła Donalda Trumpa
Zobacz także:
jaczew wieś budynki miasteczko domy
Tysiące poszkodowanych rodzin, "ktoś zniknął z pieniędzmi". Jest reakcja
Pieniądze
shutterstock_2688189263
Gigant pokazał wyniki i uspokoił rynek
Rynki
Przejście graniczne między USA i Meksykiem
Handel kwitnie mimo napięć. To największy odbiorca amerykańskich towarów
Ze świata
Za nami 14. gala Rankingu "50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie"
"Najbardziej kreatywni" w biznesie. Oto wyróżnieni
Z kraju
zakaz alkohol shutterstock_2671029367
Ten alkohol "może prowadzić do poważnych zatruć, a nawet śmierci". Ostrzeżenie
Z kraju
Donald Trump
Donald Trump chce rozdawać pieniądze. "To trochę jak magiczne drzewo"
Ze świata
shutterstock_2231783785
Zyski Orlenu w górę
Rynki
wenecja wlochy Palac Dozow Piazza San Marco shutterstock_2364777167
"Eksperyment" z dodatkową opłatą dla turystów. Podano stawki
Turystyka
Leszno, 27.08.2015 Wizyta Beaty Szydło, wiceprezesa PiS i kandydatki partii na premiera, w zakładzie przetwórstwa warzyw i owoców "Dawtona" w Lesznie pod Warszawą
Nagle usłyszała o nich cała Polska. "Jesteśmy pod ostrzałem"
Joanna Rubin-Sobolewska
Widok na Paryż i Sekwanę, oddzielającą 15. i 16. dzielnicę
Nagle zgasły latarnie. Blackout w Paryżu
Ze świata
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Weto prezydenta, składka w górę
Dla firm
Elon Musk
Musk ogłasza nowe plany. To będzie jeden z największych takich projektów na świecie
Tech
Donald Trump w Białym Domu
Trump: coś z nim nie tak, chętnie bym go wywalił
Ze świata
social media shutterstock_2564867453
"Możliwe naruszenie prywatności milionów użytkowników"
Tech
shutterstock_1972884914
Lawina zachorowań w Czechach. Ministerstwo ostrzega przed podróżą
Ze świata
lotnisko bruksela belgia shutterstock_2541158149
Nie odleci żaden samolot. Port ostrzega przed utrudnieniami
Ze świata
Larry Summers
Maile Epsteina. Były doradca Clintona i Obamy odchodzi z zarządu OpenAI
Tech
shutterstock_2610977251
Wielka przepaść finansowa. Szokujące dane
Ze świata
Chiny młotek
Były prezes chińskiego giganta skazany na karę śmierci
Ze świata
shutterstock_2192376717
Rząd szykuje nową opłatę. "Zaproponujemy wstępnie jakieś od do"
Z kraju
sklep target market usa - shutterstock_2597312701
Zwolnienia, cięcia, obniżki. Wielka sieć "może sięgać dna"
Ze świata
Pamięć RAM
Ceny mogą wzrosnąć dwukrotnie. "Sejsmiczna zmiana"
Tech
Siedziba Nexperii w Holandii
Kłopoty w branży. Rząd nagle wstrzymuje przejęcie
Tech
Elon Musk na obiedzie Donalda Trumpa
Musk i prezesi gigantów na forum z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej. Miliardy w grze
Tech
shutterstock_1514808599
Jest decyzja sądu w sprawie handlowego giganta
Ze świata
MIiR pracuje nad ustawą pozwalającą zarejestrować w banku książeczki mieszkaniowe
Relikt z PRL może nadwyrężyć budżet państwa. "Polityczna rozgrywka"
Nieruchomości
shutterstock_2655090855
"Niedopuszczalne ryzyko" na popularnej platformie. Jest reakcja
Tech
carbonara
Fałszywa "carbonara" w Parlamencie Europejskim. Interweniuje minister rolnictwa
Ze świata
Gustav Klimt - Portret Elisabeth Lederer
Zrabowany przez nazistów, niemal spłonął. Sprzedany za astronomiczną kwotę
Ze świata
shutterstock_2246154537
Europa chce uwolnić się od Chin. "Kosztowne samozadowolenie"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica