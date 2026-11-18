Ze świata "Byłem mocno zaangażowany". Bezos zdradził kulisy wyboru agenta 007 Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Oto nowy Bond. James Bond Źródło wideo: FAKT TVN Źródło zdj. gł.: Yuri Gripas/EPA/PAP

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Bezos przemawiał we wtorek podczas konferencji Semafor "Silicon Valley & The World", dzień po ogłoszeniu przez Amazon, że Pattinson zostanie kolejnym agentem 007. Jak wyjaśnił, studio najpierw zawęziło szerokie grono kandydatów, a następnie przeprowadziło zdjęcia próbne z udziałem pięciu aktorów. Każdy z nich odegrał trzy sceny w pełnym kostiumie i na specjalnie przygotowanych planach.

- Byłem mocno zaangażowany. W piątek spotkaliśmy się na kilka godzin, aby obejrzeć i ocenić wszystkie zdjęcia próbne - powiedział Bezos, cytowany przez Reutersa.

Jeff Bezos Źródło zdjęcia: ROBERT PERRY/PAP

Bezos przyznał, że podczas zdjęć próbnych stało się jasne, iż Pattinson ma w sobie "coś wyjątkowego".

- Początkowo byliśmy do niego nieco uprzedzeni, ponieważ jest już tak sławny. Zastanawialiśmy się, czy nie powinniśmy wybrać kogoś mniej znanego. Jednak podczas zdjęć próbnych wszystko stało się oczywiste. On jest Jamesem Bondem - powiedział Bezos.

Robert Pattinson, nowy James Bond Źródło zdjęcia: Amazon MGM Studios/Reuters

Od "Harry'ego Pottera" do agenta 007

40-letni Pattinson zadebiutował na dużym ekranie w 2005 roku w filmie "Harry Potter i Czara Ognia". Później wystąpił między innymi w sadze "Zmierzch" oraz w filmach "Zaginione miasto Z", "Tenet" i "Batman".

Robert Pattinson Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ETTORE FERRARI

Seria o Bondzie - brytyjskim tajnym agencie znanym z osobistego uroku, szytych na miarę smokingów oraz zamiłowania do martini "wstrząśniętego, nie mieszanego" - należy do najdłużej realizowanych i najbardziej dochodowych cykli filmowych w historii Hollywood.

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Do tej pory powstało ponad 20 filmów o Bondzie. Nadchodząca produkcja będzie pierwszą przygodą agenta 007 zrealizowaną pod kierownictwem Amazon MGM Studios. Studio przejęło kontrolę kreatywną nad serią na mocy porozumienia zawartego w 2025 roku z wieloletnimi właścicielami praw do franczyzy, Michaelem G. Wilsonem i Barbarą Broccoli.