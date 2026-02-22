Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Rosja produkuje mniej ropy. Korzystają na tym kupcy

Rafineria w Wołgogradzie
Wojna z Rosją. "To kraj, który stosuje metody terrorystyczne"
Źródło: TVN24
Produkcja ropy w Rosji spadła w ciągu czterech lat rosyjskiej inwazji na Ukrainę z 9,6 do 9,1 milionów baryłek dziennie. Wzrosły za to upusty dla kupców tego surowca w stosunku do cen rynkowych - pisze w swojej analizie Polski Instytut Ekonomiczny.

Jak przypomina PIE, w ciągu miesiąca od wybuchu wojny różnica między ceną ropy Brent a rosyjskiej ropy Urals wzrosła z 4 do ponad 30 dolarów za baryłkę. Na początku 2026 r. wynosiła ok. 10-11 dolarów, jednak - jak ocenia PIE - w praktyce, ze względu na brak chętnych na kupno nadwyżek rosyjskich zapasów ropy, jest ona sprzedawana z dodatkowymi upustami, nawet 20 dolarów mniej niż notowania Brent.

Odwrót UE od rosyjskiej ropy

Instytut zauważa, że przekłada się to na znaczące spadki wpływów do rosyjskiego budżetu. O ile w 2022 r. przychody ze sprzedaży ropy i gazu odpowiadały za 7,5 proc. rosyjskiego PKB, to w 2025 r. było to już 4 proc. PKB.

Instytut przypomina, że w momencie wybuchu wojny Unia Europejska była największym importerem rosyjskiej ropy, ale ograniczyła jej udział w imporcie z 44 proc. w 2021 r. do 7 proc. obecnie, a za całość importu odpowiadają dwa kraje - Słowacja i Węgry, przeciwne całkowitemu odejściu od rosyjskiej ropy.

W III kwartale 2025 r. udział rosyjskiej ropy i produktów ropopochodnych w całości unijnego importu wynosił 1,5 proc. w porównaniu do 26 proc. w I kwartale 2022 r.

Rurociąg "Przyjaźń"
"Przyjaźń" dzieli europejskie kraje. O co chodzi w sporze o paliwo
Rurociąg "Przyjaźń"
Ukraina odpowiada Węgrom i Słowacji. "Ultimatum należy stawiać Kremlowi"
TVN24
Ropa, pole naftowe, Syria
Rynek ropy nerwowy. Iran w centrum uwagi
Rynki

Indie coraz mniejszym nabywcą

Jak podkreśla PIE, spadek eksportu do krajów UE został częściowo nadrobiony przez wzrost eksportu do Chin i Indii. O ile jednak wartość eksportu do Chin pozostaje od połowy 2022 r. na poziomie 200 mln dol. dziennie, to w ostatnich miesiącach blisko dwukrotnie spadła wartość eksportu do Indii - ze 100-120 mln dol. dziennie w 2025 r. do ok. 60-70 mln dol. w 2026 r.

Spadek importu Indii jest efektem presji USA, a indyjski import rosyjskiej ropy może nadal spadać na skutek zapowiadanej umowy między Indiami a USA, które ma zakładać zwiększenie importu amerykańskiego surowca - wskazuje PIE.

Opracowała Alicja Skiba/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shinobi/Shutterstock

RosjaRopa naftowaSurowce
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica