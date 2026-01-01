Nie płacą alimentów, stracą prawo jazdy. Nowe przepisy

Alienacja rodzicielska. "Ojcowie płacą alimenty, ale nie widują własnych dzieci"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

To efekt wejścia w życie nowelizacji kodeksu bezpieczeństwa drogowego. Nowy artykuł tej ustawy stanowi, że jeśli zaległości w zapłacie alimentów wynoszą sześć miesięcy, urzędnicy mogą o tym fakcie poinformować SAAQ (Societe de l’assurance automobile du Quebec), czyli należącego do prowincji ubezpieczyciela samochodów. SAAQ będzie zawieszać prawo jazdy takiej osoby, a także – prawo do uzyskania prawa jazdy, jeśli zaległości dotyczą kogoś, kto nie posiada jeszcze takiego dokumentu.

W prowincji Quebec to właśnie SAAQ jest instytucją wydającą prawa jazdy.

Nowe przepisy

Osoba, która nie płaciła alimentów przez pół roku, zostanie poinformowana listem poleconym lub przekazaniem dokumentów do rąk własnych po 31 dniach od szóstego terminu niezapłaconych alimentów – wyjaśniono w nowelizacji. Przy tym, jeśli dłużnik zapłaci przynajmniej część "rozsądną w danych okolicznościach", urzędnicy niezwłocznie mają poinformować SAAQ, by odblokowano prawo jazdy.

Publiczny francuskojęzyczny nadawca Radio-Canada przypomniał, że od końca lat 90. ub. wieku urząd skarbowy prowincji Quebec może pobierać alimenty bezpośrednio z pensji osoby mającej obowiązek płacenia alimentów. Jednak, jak zwracają uwagę prawnicy, takiej możliwości nie ma w przypadku osób pracujących na czarno.

OGLĄDAJ: TVN24 HD