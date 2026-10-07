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Google wstrzymuje prace. "Nie sprostaliśmy"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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google logo budynek shutterstock_2714908337
Gawkowski: w Polsce są już budowane centra danych
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: K-Workz/Shutterstock
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Fińskie władze nakazały wstrzymanie prac przy dwóch planowanych centrach danych Google. Decyzja wiąże się z obawami o wycinkę ponad 300 hektarów lasu. Inwestycje są częścią rekordowego planu koncernu wartego 13 miliardów euro. Firma przyznała, że nie sprostała własnym standardom.

Decyzje fińskiego organu nadzoru LVV dotyczą prac przygotowawczych w gminach Muhos i Kajaani. Według urzędu na jednym z terenów prowadzono je bez obowiązkowej oceny oddziaływania na środowisko. Działania, które znacząco zmieniają środowisko, mają zostać wstrzymane do 23 października.

Tommi Muilu, który kieruje działem środowiska w LVV, przekazał, że prace obejmowały usuwanie drzew i wierzchniej warstwy gleby, budowę dróg oraz placów składowych, a także zmiany w rowach.

Spółka Tuike Finland, która odpowiada za projekty centrów danych Google, ma do 14 października przedstawić wyjaśnienia i wskazać, jak zamierza dalej postępować. Urząd zapowiedział, że w razie niewykonania żądania może wszcząć postępowanie mające wymusić jego realizację.

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Ekolodzy alarmują, Google odpowiada

Fińskie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody wcześniej apelowało o wstrzymanie prac do czasu sprawdzenia wymogów środowiskowych. Jego przewodnicząca Hanna Halmeenpaa mówiła AFP, że wycinka objęła cenne przyrodniczo tereny, które powinny zostać zachowane.

Google w oświadczeniu dla BBC przyznało, że popełniło błędy. "Rozumiemy te obawy i w tym przypadku nie sprostaliśmy własnym wysokim standardom" - przekazała firma.

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Koncern zapewnił, że zastosuje się do wskazówek urzędu. Poinformował też, że działał w dobrej wierze na podstawie ustawy o lasach, przeprowadził badania przyrodnicze i wdrożył środki chroniące obszary o wysokiej wartości środowiskowej.

"Kontynuując nasze długoterminowe działania w regionie, rozwijamy plany zagospodarowania terenu i ochrony różnorodności biologicznej, które obejmują sadzenie drzew na obszarze 130 hektarów w Muhos" - dodało Google.

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Google planuje rekordową inwestycję w Finlandii

Koncern ogłosił niespełna miesiąc temu, że w latach 2027-2028 zainwestuje w Finlandii co najmniej 13 miliardów euro. Określił ten plan jako swoją największą pojedynczą inwestycję w Europie.

Obejmuje on nowe centra danych w Kajaani, Muhos i Vaala oraz inwestycje w istniejący obiekt w Haminie. Infrastruktura ma pomóc zaspokoić rosnący popyt na usługi Google, w tym wyszukiwarkę, mapy i asystenta sztucznej inteligencji Gemini.

Według firmy etap budowy w latach 2027-2028 ma wspierać ponad 37 tysięcy miejsc pracy i wnosić do fińskiej gospodarki średnio 3,6 miliarda euro rocznie.

Prąd z elektrowni jądrowej dla Google

W ramach rozbudowy Google podpisało z fińską firmą energetyczną Fortum umowę zakupu energii na 22 lata. Obejmuje ona dostawy odpowiadające nawet połowie mocy elektrowni jądrowej Loviisa. Według Fortum porozumienie pomoże utrzymać jej działalność do 2050 roku.

Finlandia przyciąga inwestorów budujących centra danych między innymi chłodnym klimatem i energią elektryczną o niskiej emisji dwutlenku węgla. Niższe temperatury pozwalają ograniczyć zużycie prądu potrzebnego do chłodzenia serwerów.

Źródło: BBC
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Tagi:
GoogleAISztuczna inteligencjaFinlandia
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