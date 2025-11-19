Zrabowany przez nazistów, niemal spłonął. Druga najdroższa sprzedaż w historii

Portret Elisabeth Lederer Gustava Klimta sprzedany na aukcji za drugą najwyższą kwotę w historii Źródło: Reuters

Sześć osób wzięło udział w trwającej 20 minut licytacji portretu Elisabeth Lederer, namalowanego w latach 1914–1916. Dom aukcyjny Sotheby's nie ujawnił tożsamości nabywcy - podał portal stacji BBC.

Zrabowany przez nazistów, niemal spłonął

Obraz Klimta został zrabowany przez nazistów i prawie zniszczony w pożarze podczas II wojny światowej - opisał "Guardian".

W 1948 roku został zwrócony bratu Lederer - Erichowi, który z kolei często pojawiał się na rysunkach i obrazach przyjaciela Klimta i kolegi po fachu - Egona Schiele.

Portret siostry był w posiadaniu Ericha przez większość jego życia, aż do momentu, gdy sprzedał go w 1983 roku - dwa lata przed śmiercią.

W 1985 roku obraz stał się częścią prywatnej kolekcji sztuki spadkobiercy Estee Lauder - Leonarda A. Laudera. Obraz Klimta był eksponowany w jego domu przy Piątej Alei w Nowym Jorku, z wyjątkiem krótkich okresów, kiedy był wypożyczany do galerii. Lauder zmarł w czerwcu 2025 w wieku 92 lat.

Historyczka sztuki Emily Braun, która przez prawie cztery dekady pracowała jako doradca artystyczny Laudera, powiedziała CNN, że obraz był klejnotem jego kolekcji.

- Kiedy był w domu, jadł lunch przy małym okrągłym stoliku tuż obok obrazu – wyjawiła Braun.

Obraz był jednym z zaledwie dwóch pełnopostaciowych portretów Klimta, które pozostały w rękach prywatnych.

Na portrecie jest Elisabeth Lederer - dziedziczka i córka jednego z patronów Klimta, ubrana w białą szatę i stojąca przed niebieskim gobelinem pokrytym azjatyckimi motywami.

Naziści, którzy w 1938 roku zaanektowali Austrię, zrabowali kolekcję dzieł sztuki Lederera, ale pozostawili portrety rodzinne - podała National Gallery of Canada.

Ogromne kwoty za obrazy Klimta

Wtorkowa sprzedaż przekroczyła oczekiwania, ponieważ przed aukcją przewidywano, że obraz zostanie sprzedany za 150 milionów dolarów. Drugą najwyższą sprzedażą obrazu Klimta w historii była "Dama z wachlarzem", która została sprzedana w 2023 roku w Londynie za 108,8 miliona dolarów.

Kilka innych dzieł Klimta z kolekcji Laudera zostało sprzedanych na tej samej aukcji, w tym "Kwitnąca łąka" i "Leśne zbocze w Unterach am Attersee", które osiągnęły cenę od 60 do 80 milionów dolarów każde.

Najdroższa sprzedaż na aukcji

Najdroższym dziełem sztuki sprzedanym kiedykolwiek na aukcji był "Salvator Mundi" ("Zbawiciel świata"), przypisywany Leonardowi da Vinci, który w 2017 roku poszedł za 450,3 miliona dolarów.

We wtorek, zaledwie godzinę po rekordowej sprzedaży dzieła Klimta, rzeźba w pełni funkcjonalnej złotej toalety autorstwa artysty konceptualnego Maurizio Cattelana osiągnęła cenę 12,1 mln dolarów.

Na 101-kilogramową toaletę złożono tylko jedną ofertę. Dom aukcyjny Sotheby's poinformował, że nabywca to znana amerykańska marka.

