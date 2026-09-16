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Pierwsza taka podwyżka stóp procentowych od lat

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Page Light Studios / Shutterstock.com
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Rezerwa Federalna podwyższyła w środę referencyjną stopę procentową o 25 punktów bazowych do przedziału 3,75-4 proc. Pierwsza podwyżka kosztu pieniądza w Stanach Zjednoczonych od trzech lat wynika z rosnącej od miesięcy inflacji, napędzanej między innymi przez drożejące paliwa.

Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC), najważniejszy organ amerykańskiego banku centralnego Fed, jednomyślnie zagłosował za podwyższeniem stóp. To pierwsza podwyżka od lipca 2023 r.

Problem rosnącej inflacji w USA

W wydanym komunikacie bank centralny USA oświadczył, że tempo wzrostu gospodarczego jest solidne i mimo wysokiej niepewności spowodowanej sytuacją geopolityczną wydatki na konsumpcję pozostają wysokie. Nie zmienił się także wskaźnik bezrobocia. Fed zaznaczył jednak, że inflacja jest na podwyższonym poziomie, a podwyżka "pomoże w szybszym powrocie do celu inflacyjnego na poziomie 2 proc."

Decyzja Fed była oczekiwana przez rynek finansowy i ma związek z wyższymi niż oczekiwano danymi inflacyjnymi (wzrost cen o 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym, 3,4 proc. w ujęciu rocznym) w sierpniu.

Za podwyżką zagłosował również wybrany przez Donalda Trumpa prezes Kevin Warsh, mimo publicznego nacisku ze strony prezydenta, by Fed nie tylko nie podwyższał ale wręcz koszt pieniądza obniżył.

Źródło: PAP
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