Ze świata Pierwsza taka podwyżka stóp procentowych od lat Oprac. Paulina Karpińska |

Trump nominował Kevina Warsha na nowego szefa Fed Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Page Light Studios / Shutterstock.com

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Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC), najważniejszy organ amerykańskiego banku centralnego Fed, jednomyślnie zagłosował za podwyższeniem stóp. To pierwsza podwyżka od lipca 2023 r.

Problem rosnącej inflacji w USA

W wydanym komunikacie bank centralny USA oświadczył, że tempo wzrostu gospodarczego jest solidne i mimo wysokiej niepewności spowodowanej sytuacją geopolityczną wydatki na konsumpcję pozostają wysokie. Nie zmienił się także wskaźnik bezrobocia. Fed zaznaczył jednak, że inflacja jest na podwyższonym poziomie, a podwyżka "pomoże w szybszym powrocie do celu inflacyjnego na poziomie 2 proc."

Decyzja Fed była oczekiwana przez rynek finansowy i ma związek z wyższymi niż oczekiwano danymi inflacyjnymi (wzrost cen o 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym, 3,4 proc. w ujęciu rocznym) w sierpniu.

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Za podwyżką zagłosował również wybrany przez Donalda Trumpa prezes Kevin Warsh, mimo publicznego nacisku ze strony prezydenta, by Fed nie tylko nie podwyższał ale wręcz koszt pieniądza obniżył.