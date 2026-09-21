Odwołane loty i kolejki. Awaria systemu
Największe problemy występują na lotnisku w Glasgow - przekazał właściciel portu.
Utrudnienia dotknęły również lotniska w Edynburgu i Aberdeen oraz na północy Anglii, między innymi w Liverpoolu i Manchesterze.
Według danych serwisu Flightradar24 utrudnienia występują także na lotniskach Belfast City i Belfast International.
Awaria systemu
Problem techniczny wystąpił w ośrodku NATS w Prestwick. Brytyjska minister transportu Heidi Alexander zaleciła pasażerom, by sprawdzali status swoich lotów u przewoźników.
"W miarę jak system jest resetowany, mogą występować opóźnienia" - podkreśliła na platformie X.
Do podobnej awarii doszło już ósmego września. Utrudnienia dotknęły wtedy setki tysięcy pasażerów. Na brytyjskich lotniskach odwołano około 2000 połączeń.
Wewnętrzne śledztwo NATS wykazało, że przyczyną tamtej awarii był błąd oprogramowania.