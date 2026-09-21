Odwołane loty i kolejki. Awaria systemu

Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Największe problemy występują na lotnisku w Glasgow - przekazał właściciel portu.

Utrudnienia dotknęły również lotniska w Edynburgu i Aberdeen oraz na północy Anglii, między innymi w Liverpoolu i Manchesterze.

Według danych serwisu Flightradar24 utrudnienia występują także na lotniskach Belfast City i Belfast International.

Dowiedz się więcej: Ryanair ostrzega pasażerów. Linie lotnicze szykują się na trudny okres

Awaria systemu

Problem techniczny wystąpił w ośrodku NATS w Prestwick. Brytyjska minister transportu Heidi Alexander zaleciła pasażerom, by sprawdzali status swoich lotów u przewoźników.

There has been a further IT issue affecting @NATS.



Engineers have fixed the problem and systems are resuming.



I know this will be deeply frustrating for passengers after the previous issue.



There may be some delays as things reset. Please check with your airline for updates. — Heidi Alexander MP (@Heidi_Labour) September 21, 2026 Rozwiń

"W miarę jak system jest resetowany, mogą występować opóźnienia" - podkreśliła na platformie X.

Do podobnej awarii doszło już ósmego września. Utrudnienia dotknęły wtedy setki tysięcy pasażerów. Na brytyjskich lotniskach odwołano około 2000 połączeń.

Wewnętrzne śledztwo NATS wykazało, że przyczyną tamtej awarii był błąd oprogramowania.