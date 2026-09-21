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Odwołane loty i kolejki. Awaria systemu

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY GLASGOW, PAISLEY, SZKOCJA, WIELKA BRYTANIA Obsługa naziemna
Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Odwołane loty, opóźnienia i długie kolejki na brytyjskich lotniskach. To efekt awarii systemu obsługi lotów w Szkocji. Służba kontroli ruchu lotniczego NATS poinformowała, że usunęła problem, ale pasażerowie nadal muszą liczyć się z utrudnieniami.

Największe problemy występują na lotnisku w Glasgow - przekazał właściciel portu.

Utrudnienia dotknęły również lotniska w Edynburgu i Aberdeen oraz na północy Anglii, między innymi w Liverpoolu i Manchesterze.

Według danych serwisu Flightradar24 utrudnienia występują także na lotniskach Belfast City i Belfast International.

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Awaria systemu

Problem techniczny wystąpił w ośrodku NATS w Prestwick. Brytyjska minister transportu Heidi Alexander zaleciła pasażerom, by sprawdzali status swoich lotów u przewoźników.

"W miarę jak system jest resetowany, mogą występować opóźnienia" - podkreśliła na platformie X.

Do podobnej awarii doszło już ósmego września. Utrudnienia dotknęły wtedy setki tysięcy pasażerów. Na brytyjskich lotniskach odwołano około 2000 połączeń.

Wewnętrzne śledztwo NATS wykazało, że przyczyną tamtej awarii był błąd oprogramowania.

Źródło: PAP
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Tagi:
Linie lotniczeSzkocjaWielka Brytania
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