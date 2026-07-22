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Chiny grożą Francji odwetem. Spór o Shein, Temu i AliExpress

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Kontrole przesyłek Shein na lotnisku w Paryżu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Chińskie ministerstwo handlu skrytykowało francuską ustawę dotyczącą "ultraszybkiej mody". Pekin uznał przepisy za dyskryminujące i zapowiedział możliwe działania odwetowe.

Chińskie ministerstwo handlu wyraziło w środę "poważne zaniepokojenie" ustawą przyjętą przez francuski parlament. Nowe przepisy będą dotkliwe między innymi dla chińskich platform e-commerce, takich jak Shein, Temu i AliExpress.

Pekin określił regulacje jako dyskryminujące i przekonywał, że mogą one prowadzić do ograniczenia dostępu chińskich firm do francuskiego rynku.

- Uważamy, że ustawa ta, pod pozorem wyznaczania rzekomo "ekologicznych" i "zrównoważonych" standardów, wprowadza w rzeczywistości środki wykluczające (...) i tworzy barierę handlową wobec Chin - oświadczył rzecznik chińskiego ministerstwa handlu.

Jak dodał, nowe przepisy "poważnie wypaczają uczciwą konkurencję", uderzają w interesy francuskich konsumentów i łamią zasady niedyskryminacji Światowej Organizacji Handlu.

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Chiny zapowiadają odpowiedź

Przedstawiciel chińskich władz wezwał Paryż do "natychmiastowego zaprzestania" stosowania takich praktyk oraz do "zapewnienia chińskim przedsiębiorstwom sprawiedliwego, przejrzystego i niedyskryminacyjnego środowiska prowadzenia działalności gospodarczej".

Ostrzegł jednocześnie, że jeśli "uzasadnione" interesy chińskich przedsiębiorstw zostaną naruszone, Pekin "podejmie niezbędne środki w odpowiedzi".

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Opłata za "ultraszybką modę"

Tłem sporu jest przyjęta pod koniec czerwca przez francuski parlament ustawa wymierzona w zjawisko "ultraszybkiej mody".

Przepisy przewidują rosnącą opłatę środowiskową dla marek odzieżowych. Jej wysokość ma zależeć od liczby tekstyliów wprowadzanych na rynek oraz kosztów ich naprawy.

W 2030 roku opłata może wynieść nawet 20 euro od sztuki. Jednocześnie danina nie będzie mogła przekroczyć 50 procent ceny produktu przed opodatkowaniem.

Napięte relacje handlowe

Przedstawiciele francuskiego rządu przyznają, że restrykcje mają ograniczyć ekspansję azjatyckich gigantów, takich jak Temu, Shein i AliExpress.

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Politycy lewicy oraz organizacje ekologiczne krytykują jednak ustawę. Ich zdaniem przyjęte progi zostały ustalone w sposób, który oszczędza popularne europejskie marki.

Relacje handlowe Francji i Chin były napięte już wcześniej. W 2024 roku Paryż poparł unijne cła na chińskie samochody elektryczne. W odpowiedzi Pekin wszczął postępowanie antydumpingowe i nałożył restrykcje na import francuskiego koniaku.

Źródło: PAP
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Tagi:
SheinTemuChinyFrancjaModa
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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