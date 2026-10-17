Nowa broń Korei Północnej. Test "wykazał osiągnięty postęp"

Korea Północna wystrzeliła serię rakiet Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Jak podała agencja, reżim Kim Dzong Una przeprowadził podwodny test z torpedą wykorzystującą sztuczną inteligencję w systemie naprowadzania i wykrywania celu.

Według KCNA test był "częścią rutynowych badań mających na celu unowocześnianie systemów broni i wykazał osiągnięty postęp w ich systemach napędu i parametrach".

Korea Północna testuje

Reuters zauważa, że na początku października Pjongjang poinformował o przeprowadzeniu pomyślnego testu z pociskiem hipersonicznym średniego zasięgu wykorzystującego sztuczną inteligencję do modyfikacji trajektorii lotu na małej wysokości.

We wrześniu przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wskazał na konieczność poprawy "wykorzystywania sztucznej inteligencji" w systemach północnokoreańskiej broni.

Rozwój Korei Północnej

Zdaniem niektórych analityków Korea Północna może szybko osiągnąć znaczny postęp w technologii rakietowej dzięki wsparciu Rosji, w zamian za wysłanie swoich żołnierzy i broni na wsparcie wojsk rosyjskich walczących na Ukrainie.