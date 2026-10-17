Nowa broń Korei Północnej. Test "wykazał osiągnięty postęp"
Jak podała agencja, reżim Kim Dzong Una przeprowadził podwodny test z torpedą wykorzystującą sztuczną inteligencję w systemie naprowadzania i wykrywania celu.
Według KCNA test był "częścią rutynowych badań mających na celu unowocześnianie systemów broni i wykazał osiągnięty postęp w ich systemach napędu i parametrach".
Korea Północna testuje
Reuters zauważa, że na początku października Pjongjang poinformował o przeprowadzeniu pomyślnego testu z pociskiem hipersonicznym średniego zasięgu wykorzystującego sztuczną inteligencję do modyfikacji trajektorii lotu na małej wysokości.
We wrześniu przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wskazał na konieczność poprawy "wykorzystywania sztucznej inteligencji" w systemach północnokoreańskiej broni.
Rozwój Korei Północnej
Zdaniem niektórych analityków Korea Północna może szybko osiągnąć znaczny postęp w technologii rakietowej dzięki wsparciu Rosji, w zamian za wysłanie swoich żołnierzy i broni na wsparcie wojsk rosyjskich walczących na Ukrainie.