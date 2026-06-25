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Milionowe inwestycje we Lwowie bez polskich firm. Sikorski: może to i lepiej

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Donald Tusk na gdańskiej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock.com
Ponad 2,5 miliona euro wsparcia i sześć nowych umów międzynarodowych - to efekt Lwowskiego Dnia Odporności, który odbył się w Gdańsku. Współpraca obejmuje partnerów z Litwy, Szwecji, Czech, Niemiec i Francji. Brak w tym gronie polskich firm skomentował szef MSZ Radosław Sikorski.

W środę mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował, że podczas Lwowskiego Dnia Odporności w Gdańsku podpisano sześć porozumień dotyczących rozwoju infrastruktury, edukacji i inwestycji. Łączna wartość projektów przekracza 2,5 miliona euro.

Zawarcie tych umów bez udziału Polski wywołało zainteresowanie mediów, sprawę skomentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Udostępnił artykuł o zawarciu umów bez udziału Polski i napisał: "Może to i lepiej, bo polska firma, która zbudowała we Lwowie spalarnię śmieci, długo nie może doczekać się zapłaty".

Jak zaznaczył rzecznik MSZ Maciej Wewiór, wydarzenie, na którym te umowy podpisano, odbyło się przed trwającą obecnie Konferencją na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC26) i nie było z nią powiązane.

MSZ: mer Lwowa zorganizował odrębne wydarzenie

"Mer Andrij Sadowy nie jest gościem Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, nie został na nią zaproszony i nie bierze udziału w URC26. Mer Lwowa zorganizował własne, całkowicie odrębne wydarzenie, które nie ma nic wspólnego z URC26" - poinformował na portalu X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

"Potępiamy działania władz Lwowa wobec polskiej firmy, a ignorowanie ustaleń międzynarodowego arbitrażu uznajemy za niedopuszczalne" - stwierdził.

Na słowa rzecznika zareagował mer Lwowa Andrij Sadowy.

"Szanowny Panie Rzeczniku, Jest w języku polskim powiedzenie, które bardzo lubię: 'Co ma piernik do wiatraka?'. Zanim zacznie Pan komentować sprawę polskiej firmy we Lwowie, radziłbym choć trochę zapoznać się z jej istotą. A na początek proszę uprzejmie udostępnić to 'ustalenie międzynarodowego arbitrażu', o którym Pan mówi" - napisał Sadowy.

Sprawa dotyczy wieloletniego sporu między władzami Lwowa a polską spółką Control Process, która realizowała budowę zakładu przetwarzania odpadów. Konflikt był przedmiotem międzynarodowego arbitrażu. Arbitrzy uznali, że to miasto Lwów naruszyło warunki umowy, jednostronnie rozwiązując kontrakt i odmawiając wypłaty należności wykonawcy. Pomimo niekorzystnych dla Lwowa rozstrzygnięć decyzje arbitrażowe nie zostały wykonane.

Lwów z nowymi umowami

Mer Lwowa informował o zawarciu umów w mediach społecznościowych. "Dziś podczas Lwowskiego Dnia Odporności w Gdańsku podpisaliśmy sześć ważnych umów z międzynarodowymi partnerami" - napisał. Wśród partnerów znalazły się m.in. rządy Litwy i Szwecji, a także organizacje i firmy z Czech, Niemiec i Francji.

"A to tylko efekty jednodniowej pracy w Gdańsku. Chociaż w rzeczywistości każda z tych umów to miesiące negocjacji, spotkań, spraw i codziennej pracy naszego zespołu" - zaznaczył Sadowy.

Mer podkreślił również wyjątkowo przyjazną atmosferę wydarzenia. "Mimo wszystko, co ostatnio próbuje się nam narzucić w przestrzeni publicznej, Polska przywitała nas ciepło. Dziękujemy Gdańsku i naszym polskim przyjaciołom za gościnność oraz możliwość rozmowy o przyszłości Ukrainy wraz ze światową społecznością" - dodał.

Zagraniczne inwestycje w Ukrainie

Jak wynika z informacji mera, z Litwą Lwów zainwestuje ponad milion euro w rozwój Szpitala Dziecięcego św. Mikołaja oraz programy edukacyjne UNBROKEN University. Wspólnie ze szwedzkim funduszem Swedfund przygotowany zostanie projekt modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego o wartości 500 tysięcy euro.

Czeska firma AS&HC dostarczy trzy pompy ciepła dla porodówki, natomiast wraz z Niemiecką Izbą Handlowo-Przemysłową podpisano memorandum o utworzeniu niemieckiego biura inwestycyjnego we Lwowie - trzeciego po Japan Desk i Norway Desk.

Kolejne porozumienie zawarto z Czesko-Ukraińską Izbą Przemysłowo-Handlową, która pomoże uruchomić nowy program edukacyjny w ramach Szkoły Partnerstwa Komunalnego. Francuska firma TAP Holding planuje z kolei rozszerzyć swoją działalność na Ukrainie i otworzyć nowe biuro we Lwowie.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
UkrainaLwów
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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