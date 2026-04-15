Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Loteria Powerball wchodzi do Europy

|
loteria powerball
Padła wygrana w loterii Powerball
Źródło: TVN24, Reuters
Amerykańska loteria Powerball tego lata rozszerzy swoją operację o Wielką Brytanię - przekazał CNN. Dzięki temu gracze będą mogli liczyć na jeszcze większe kumulacje. - To naturalny krok w rozwoju marki - komentuje Matt Strawn, przewodniczący Powerball.

We wtorek ogłoszono porozumienie pomiędzy Multi-State Lottery Association, organizacją prowadzącą Powerball, a spółką Allwyn UK, operatorem brytyjskiej National Lottery. Umowa czeka jeszcze na zatwierdzenie przez brytyjską komisję ds. hazardu. Będzie to pierwszy przypadek w historii, gdy loteria spoza USA zasili pulę nagród gry Powerball.

Im wyższa nagroda, tym więcej graczy...

- Nieustannie szukamy sposobów na to, aby Powerball pozostawał istotny zarówno pod względem kulturowym, jak i komercyjnym. To naturalny krok w rozwoju marki - powiedział Matt Strawn, przewodniczący Powerball i dyrektor wykonawczy Iowa Lottery.

Gracze po obu stronach Atlantyku będą walczyć o tę samą pulę, przy czym wygrane w USA będą wypłacane w dolarach, a w Wielkiej Brytanii w funtach.

Piotr Szostak

Dla graczy w Stanach Zjednoczonych nic się nie zmienia - cena losu pozostaje na poziomie 2 dol., a szanse na trafienie głównej wygranej wciąż wynoszą 1 do 292,2 mln. Jednak większa liczba uczestników sprawi, że kumulacje będą rosły znacznie szybciej.

- W kolejnych ankietach gracze konsekwentnie powtarzają, że zależy im na szybciej rosnących kumulacjach - zauważa Strawn. - To oczywiste: im wyższa nagroda, tym więcej osób bierze udział w losowaniu. Im więcej osób gra, tym bardziej rośnie sprzedaż. To z kolei zwiększa nagrodę, przez co więcej osób gra.

Dostęp do miliardowych kumulacji

Dla mieszkańców Wielkiej Brytanii Powerball będzie szansą na wygrane znacznie wyższe, niż oferowane obecnie w loteriach krajowych czy europejskich. Najwyższa wygrana w historii Powerball wyniosła nieco ponad 2 mld dol. (los zakupiony w 2022 r. w Kalifornii). Dla porównania, w loterii EuroMillions, dostępnej w dziewięciu krajach Europy i również obsługiwanej przez Allwyn, rekordowa wygrana brytyjskiego gracza wyniosła 195 mln funtów (ok. 265 mln dol.).

- Naszą ambicją jest wprowadzanie nowych gier, innowacji i emocji do National Lottery. Nic nie budzi takich emocji jak Powerball ze swoimi gigantycznymi kumulacjami i ogromnym wsparciem dla celów charytatywnych - podkreśliła w oświadczeniu Andria Vidler, dyrektor generalna Allwyn UK.

Choć główna wygrana będzie wspólna, szacowane kwoty będą się różnić ze względu na kursy walut oraz fakt, że w USA podaje się kwoty brutto (przed opodatkowaniem), w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii. Dodatkowo, brytyjskie wygrane będą wypłacane w formie 30-letniej renty, podczas gdy w USA zwycięzcy mogą wybrać wypłatę ratalną lub jednorazową w gotówce (na co decyduje się niemal każdy laureat).

Wspólna będzie tylko nagroda główna - kwoty mniejszych wygranych będą ustalane oddzielnie w obu krajach.

Zasady Powarball

Powerball jest obecnie dostępny w 45 stanach USA, a także w Waszyngtonie, Portoryko i na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Gracze typują 5 z 69 białych kul oraz jedną z 26 czerwonych kul (Powerball). Losowania będą odbywać się bez zmian: w poniedziałki, środy i soboty.

Każdego roku w przynajmniej jedną grę National Lottery gra w Wielkiej Brytanii ponad 31 mln osób. Nowa umowa nie wpływa na zasady działania Mega Millions, drugiej pod względem wielkości loterii w USA.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
PowerballLoterie
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica