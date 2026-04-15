Loteria Powerball wchodzi do Europy

We wtorek ogłoszono porozumienie pomiędzy Multi-State Lottery Association, organizacją prowadzącą Powerball, a spółką Allwyn UK, operatorem brytyjskiej National Lottery. Umowa czeka jeszcze na zatwierdzenie przez brytyjską komisję ds. hazardu. Będzie to pierwszy przypadek w historii, gdy loteria spoza USA zasili pulę nagród gry Powerball.

Im wyższa nagroda, tym więcej graczy...

- Nieustannie szukamy sposobów na to, aby Powerball pozostawał istotny zarówno pod względem kulturowym, jak i komercyjnym. To naturalny krok w rozwoju marki - powiedział Matt Strawn, przewodniczący Powerball i dyrektor wykonawczy Iowa Lottery.

Gracze po obu stronach Atlantyku będą walczyć o tę samą pulę, przy czym wygrane w USA będą wypłacane w dolarach, a w Wielkiej Brytanii w funtach.

Dla graczy w Stanach Zjednoczonych nic się nie zmienia - cena losu pozostaje na poziomie 2 dol., a szanse na trafienie głównej wygranej wciąż wynoszą 1 do 292,2 mln. Jednak większa liczba uczestników sprawi, że kumulacje będą rosły znacznie szybciej.

- W kolejnych ankietach gracze konsekwentnie powtarzają, że zależy im na szybciej rosnących kumulacjach - zauważa Strawn. - To oczywiste: im wyższa nagroda, tym więcej osób bierze udział w losowaniu. Im więcej osób gra, tym bardziej rośnie sprzedaż. To z kolei zwiększa nagrodę, przez co więcej osób gra.

Dostęp do miliardowych kumulacji

Dla mieszkańców Wielkiej Brytanii Powerball będzie szansą na wygrane znacznie wyższe, niż oferowane obecnie w loteriach krajowych czy europejskich. Najwyższa wygrana w historii Powerball wyniosła nieco ponad 2 mld dol. (los zakupiony w 2022 r. w Kalifornii). Dla porównania, w loterii EuroMillions, dostępnej w dziewięciu krajach Europy i również obsługiwanej przez Allwyn, rekordowa wygrana brytyjskiego gracza wyniosła 195 mln funtów (ok. 265 mln dol.).

- Naszą ambicją jest wprowadzanie nowych gier, innowacji i emocji do National Lottery. Nic nie budzi takich emocji jak Powerball ze swoimi gigantycznymi kumulacjami i ogromnym wsparciem dla celów charytatywnych - podkreśliła w oświadczeniu Andria Vidler, dyrektor generalna Allwyn UK.

Choć główna wygrana będzie wspólna, szacowane kwoty będą się różnić ze względu na kursy walut oraz fakt, że w USA podaje się kwoty brutto (przed opodatkowaniem), w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii. Dodatkowo, brytyjskie wygrane będą wypłacane w formie 30-letniej renty, podczas gdy w USA zwycięzcy mogą wybrać wypłatę ratalną lub jednorazową w gotówce (na co decyduje się niemal każdy laureat).

Wspólna będzie tylko nagroda główna - kwoty mniejszych wygranych będą ustalane oddzielnie w obu krajach.

Zasady Powarball

Powerball jest obecnie dostępny w 45 stanach USA, a także w Waszyngtonie, Portoryko i na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Gracze typują 5 z 69 białych kul oraz jedną z 26 czerwonych kul (Powerball). Losowania będą odbywać się bez zmian: w poniedziałki, środy i soboty.

Każdego roku w przynajmniej jedną grę National Lottery gra w Wielkiej Brytanii ponad 31 mln osób. Nowa umowa nie wpływa na zasady działania Mega Millions, drugiej pod względem wielkości loterii w USA.

