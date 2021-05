Trwają negocjacje w sprawie Turowa. "Problem jeszcze nie został rozwiązany"

- Negocjacje ze stroną czeską w sprawie kopalni Turów w tej chwili się kończą. W poniedziałek nastąpiło przyjęcie wytycznych do umowy, która ma zostać podpisana pomiędzy polskim a czeskim rządem - mówił w Brukseli rzecznik rządu Piotr Mueller. Sfinalizowanie tej umowy jest warunkiem wycofania skargi do TSUE - dodał. Premier Czech napisał na Twitterze, że wciąż trwają negocjacje, między innymi dotyczące rekompensat dla czeskich gmin.

- Problem nie został jeszcze rozwiązany - czytamy we wpisie Babisza. Podkreśla też, że cieszy się, że strona polska po wielu latach uznała, że wydobycie w Turowie szkodzi środowisku.

Rzecznik rządu przekonywał, że finał jest blisko. - Tak jak wczoraj zapowiedział premier Mateusz Morawiecki te negocjacje w tej chwili się kończą. Wczoraj nastąpiło przyjęcie umowy ramowej, wytycznych do umowy, która ma zostać podpisana pomiędzy polskim i czeskim rządem - powiedział Mueller podczas spotkania z dziennikarzami.

- Dzisiaj też mówił o tym premier Andrej Babisz, o tym że czeka na sfinalizowanie i że sfinalizowanie tej umowy jest warunkiem wycofania skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - dodał.

- To samo wczoraj pan premier Morawiecki wskazywał, że podpisanie tej umowy, którą finalizujemy w tej chwili, jest warunkiem wycofania przez stronę czeską skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z tym chciałbym to pewne nieporozumienie medialne - które być może zaistniało w niektórych agencjach prasowych, które podały fragment wypowiedzi premiera Babisza - wyjaśnić - mówił Mueller.