Ze świata Kiedy koniec wojny z Iranem? Trump odpowiada Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Kosiniak-Kamysz o rozmowie z Trumpem: byłem proszony o poufność Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/LAURA BRETT

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- Ktoś zapytał mnie: kiedy zakończy się wojna w Iranie? Odpowiedziałem: kiedy tylko zechcę, by się zakończyła - powiedział Donald Trump podczas przemówienia na wiecu w Lubbock w Teksasie.

Prezydent USA przekonywał, że konflikt mógłby zakończyć się bardzo szybko. Zaznaczył, że sprawę należy doprowadzić do "właściwego końca". Jego zdaniem konieczne będzie uzyskanie od Teheranu jednoznacznej deklaracji, że Iran nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej - opisał CNBC.

Donald Trump podczas wiecu w Teksasie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LAURA BRETT

Trump o wojnie z Iranem

Dodał, że konflikt USA i Izraela z Iranem nie wykazuje oznak wygasania. Trump zapowiedział, że wkrótce zdecyduje, czy zawrzeć porozumienie z Teheranem, czy też - jak to ujął - "wykończyć go".

Na początku miesiąca Stany Zjednoczone ewakuowały swoich dyplomatów z Arabii Saudyjskiej. Z kolei "The New York Times" poinformował, że amerykańskie i izraelskie siły zbrojne opracowały konkretne plany "krótkiej, ale intensywnej" operacji, która miałaby obejmować ataki na Iran po wyborach połówkowych.

Spadek poparcia Trumpa

Notowania Trumpa zbliżają się do rekordowo niskiego poziomu. Prezydent mierzy się z rosnącym niezadowoleniem Amerykanów, wywołanym wzrostem cen energii i kosztów życia. Jednocześnie Stany Zjednoczone przygotowują się do wyborów połówkowych zaplanowanych na 3 listopada.

Według opublikowanego w poniedziałek sondażu Reuters/Ipsos poparcie dla Trumpa wynosi obecnie 32 procent.

Mark Zandi, główny ekonomista Moody's Analytics, ocenił 12 października, że wojna kosztowała dotychczas przeciętne amerykańskie gospodarstwo domowe około 2 tys. dolarów. Z tej kwoty 1,1 tys. dolarów przypadało na wyższe ceny energii, 540 dolarów na wzrost kosztów odsetkowych, a 360 dolarów na zwiększone wydatki wojskowe.

Koszty wojny z Iranem

Według szacunków Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych z 16 października, przytoczonych przez portal The Hill, koszt wojny z Iranem wzrósł do 47 mld dolarów. To o około 3 mld dolarów więcej, niż wskazywały wcześniejsze dane.

Największą część wydatków - około 29 mld dolarów - pochłonęło uzupełnianie zapasów amunicji. Konflikt z Iranem doprowadził do niedoborów, choć jeszcze 3 września Trump zapewniał, że USA dysponują "praktycznie nieograniczonymi" zapasami - podał CNBC.

Łączny koszt wojny nie obejmuje zniszczeń w amerykańskich bazach wojskowych na Bliskim Wschodzie. Według raportu inspektora generalnego, przekazanego Kongresowi, wartość szkód szacowano 29 czerwca na 184 mln dolarów.

Kwota ta obejmuje straty spowodowane irańskimi atakami na amerykańskie placówki wojskowe i dyplomatyczne w czterech państwach: Iraku, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.