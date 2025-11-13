Logo TVN24
Podpisał kilkanaście umów z Putinem. "Nowa era w dwustronnych relacjach"

Kasym-Żomart Tokajew i Władimir Putin
"Putin ciągle jest przekonany, iż NATO może okazać słabość"
Źródło: TVN24
Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew złożył wizytę w Moskwie, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem. Przywódcy podpisali szereg porozumień zacieśniających dwustronną współpracę. Kazachstańskie media podkreślają jednak, że Astana nie ogranicza się do bliskich relacji z Rosją.

Spotkanie odbyło się na Kremlu. Przywódcy podpisali liczne umowy dwustronne, wśród których najważniejsze to - według kazachstańskich serwisów informacyjnych - kompleksowy program współpracy gospodarczej na lata 2026–30, porozumienie o współpracy w dziedzinie transportu kolejowego i przeładunku towarów przeznaczonych na eksport do krajów trzecich oraz porozumienie w dziedzinie bezpieczeństwa transportu.

Nowa era w relacjach Kazachstan-Rosja

Jak powiadomił portal Qazinform, łącznie podpisano 14 umów i deklaracji, mających na celu pogłębienie współpracy w sferach politycznej, gospodarczej, energetycznej, handlowej i humanitarnej.

Tokajew podkreślił, że zawarcie tych porozumień "otworzy nową erę w dwustronnych relacjach (z Rosją), potwierdzając bezprecedensowy poziom wzajemnego zaufania i wspólnej gotowości do bliższej współpracy we wszystkich obszarach". Dodał, że Moskwa jest kluczowym partnerem Astany, a współpraca ze stroną rosyjską rozwija się pomimo trudnej sytuacji międzynarodowej. Zaznaczył, że "Kazachstan i Rosja mają wspólną historię, wspólną pamięć oraz wartości".

Jak podała Agencja Reutera, deklarowane zwiększenie współpracy handlowej dotyczy w głównej mierze ropy oraz jej pochodnych, gazu, węgla i energii elektrycznej, a także tranzytu tych dóbr do krajów trzecich.

Media przypominają, że w ubiegłym tygodniu Tokajew spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Podpisano wówczas porozumienia handlowe dotyczące takich dziedzin, jak lotnictwo, technologie AI, maszyny rolnicze oraz wydobycie surowców o krytycznym znaczeniu. Łączna wartość tych umów przekroczyła 17 mld dolarów.

Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew na spotkaniu z Władimirem Putinem
Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew na spotkaniu z Władimirem Putinem
Źródło: PAP/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL

Kazachstan szuka równowagi

Wizyta Tokajewa w Moskwie jest postrzegana w kręgach eksperckich jako kolejny krok w ramach wieloletniej, starannie wyważonej strategii dyplomatycznej Kazachstanu, ukierunkowanej na poszukiwanie równowagi między Rosją - główną siłą zewnętrzną w Azji Centralnej, Chinami, a także państwami zachodnimi, takimi jak USA, dążącymi do rozszerzenia swojej obecności w regionie - zauważył portal Radia Swoboda.

- Sam fakt, że wizyta w Rosji odbyła się po szczycie w Waszyngtonie, daje Tokajewowi większe pole manewru w rozmowach z Putinem po spotkaniu z Donaldem Trumpem w ubiegłym tygodniu - ocenił Andrew D'Anieri, zastępca dyrektora Centrum Eurazji w amerykańskim think tanku Atlantic Council.

Rubio i Ławrow na szczycie ASEAN, lipiec 2025
Rosjanie "wysunęli żądanie, na które Ukraina nie może się zgodzić"
TVN24
Siergiej Ławrow
Ławrow: jeśli jakiś kraj wznowi testy broni jądrowej, zrobimy to samo
TVN24
Dubravka Đedović Handanović
Miotają się przez sankcje. Serbska ministra o rosyjskiej gotowości

- Chociaż wydźwięk tej wizyty ma pokazywać bliskość Rosji i Kazachstanu, Tokajew przybył do Moskwy z większą siłą przetargową, niż miałby ją przed tygodniem - dodał D'Anieri, podkreślając, że takie działania głowy państwa wzmacniają suwerenność Kazachstanu.

- Oczywiście wszyscy wiemy, że z geopolitycznego punktu widzenia Rosja zawsze będzie silniejszą stroną w tym sojuszu - powiedziała Radiu Swoboda Joanna Lillis, brytyjska dziennikarka specjalizująca się w tematyce Azji Centralnej. - Ale Tokajew prawdopodobnie chce pokazać, że Kazachstan ma także innych wpływowych i ważnych partnerów - dodała.

pc

pc
Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

KazachstanRosja
