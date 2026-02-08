Indie tną import rosyjskiej ropy. Tankowce zmieniają kurs

Atak ukraińskich dronów Sea Baby na tankowce rosyjskiej "floty cieni" w Bosforze 28.11. Źródło: Reuters

Statki te, przewożące łącznie od 10 do 12 mln baryłek ropy, krążą po Oceanie Indyjskim, u wybrzeży Malezji, a także nieopodal Chin. Według firmy Kpler, zajmującej się analizą danych, pięć z nich ma status "na zamówienie" lub "Chiny na zamówienie", co zazwyczaj oznacza, że nie mają jeszcze konkretnego nabywcy ani portu rozładunkowego. Kolejnych sześć kieruje się do Singapuru i Malezji i prawdopodobnie zmierza do popularnego miejsca przeładunku ropy naftowej między statkami na Morzu Południowochińskim - procederu służącego ukryciu miejsca pochodzenia surowca. Na początku lutego władze Malezji zatrzymały w pobliżu Penang dwa tankowce, które najprawdopodobniej przepompowywały objętą sankcjami ropę. Wartość tego transportu ropy oszacowano wówczas na 129 mln dolarów.

Indyjskie rafinerie ograniczają zakupy rosyjskiej ropy

Ropa Ural – flagowy gatunek rosyjskiej ropy, ładowana z portów na Morzu Bałtyckim – stała się gatunkiem surowca preferowanym przez indyjskie rafinerie od czasu inwazji Rosji na Ukrainę na początku 2022 r. Objęty sankcjami Kreml mocno wówczas przecenił surowiec. Jednak presja ze strony Waszyngtonu spowodowała spadek wielkości importu do Indii, który w styczniu osiągnął średnio 1,2 mln baryłek dziennie w porównaniu ze szczytem ponad 2 mln baryłek dziennie w połowie 2024 r. Indyjski import ropy może zostać dodatkowo ograniczony po tym, gdy prezydent USA Donald Trump ogłosił w miniony poniedziałek, 2 lutego, że kraj ten zaprzestanie kupowania rosyjskiej ropy w ramach porozumienia o obniżeniu ceł handlowych. Doniesienia te potwierdził premier Indii Narendra Modi.

