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Ile Unia zapłaciła Rosji? Nowe dane przeczą Trumpowi

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Donald Trump
Donald Trump porozumiał się z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL
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Od marca 2022 do lipca 2026 roku Unia Europejska wydała na rosyjskie paliwa kopalne około 197 miliardów euro (prawie 862 miliardy złotych) - podał ukraiński portal Europejska Prawda. To kwota niższa od 250 miliardów dolarów (ponad 977 miliardów złotych), o których mówił prezydent USA Donald Trump.

"Ograniczenie zależności od rosyjskiego paliwa kopalnego pozwoliło UE uniknąć dodatkowych kosztów w wysokości około 278 mld euro" - przekazało unijne źródło, dodając, że bez planu REPowerEU kwota ta mogłaby sięgnąć 475 mld euro. RePowerEu to program, z którego środki są przeznaczane na odchodzenie od rosyjskich paliw kopalnych i inwestycje w zielone technologie, ogłoszony w maju 2022 roku.

Ukraiński dziennik podkreślił również, że już w 2023 r. na dostawy z Rosji przypadało zaledwie około 6 proc. całkowitych wydatków Wspólnoty na paliwa kopalne.

Umowa Trumpa z Putinem

Dane przytoczone przez portal Europejska Prawda odnoszą się do poniedziałkowych słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył na platformie Truth Social, że UE zapłaciła Moskwie 250 mld dolarów za energię. Amerykański przywódca użył tego argumentu, broniąc swojej decyzji o imporcie rosyjskiego oleju napędowego w celu obniżenia cen paliw przed listopadowymi wyborami do Kongresu.

"Unia Europejska zapłaciła Rosji 250 mld dol. za energię, a media fake news nie chcą się zbliżać do tej historii" - napisał Trump na platformie Truth Social. Dodał też: "Dokonałem słusznego wyboru dla Amerykanów - ZAWSZE AMERYKA NA PIERWSZYM MIEJSCU".

Wpis Trumpa o energii z Rosji
Wpis Trumpa o energii z Rosji
Źródło zdjęcia: Truth Social

W ramach umowy Trumpa z Władimirem Putinem Rosja zgodziła się niezwłocznie dostarczyć na rynek amerykański i globalny ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego. Prezydent USA przekazał ponadto w piątek, że w krótkim czasie Rosja dostarczy kolejne trzy miliony ton diesla - w zależności od stanu technicznego tamtejszych rafinerii - a także przekaże dodatkowe 500 tysięcy ton w listopadzie oraz milion ton niedługo później.

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpRosjaEnergetykaBezpieczeństwo energetycznerosyjski gaz
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